Hilton | 10 τρόποι για να εξαλείψετε το ταξιδιωτικό άγχος από τα ζώα συντροφιάς

Την επέκταση των φιλικών προς τα κατοικίδια προσφορών της αποφάσισε η Hilton, σε συνεργασία Mars Petcare, για πάνω από 4.600 ξενοδοχεία της, κατ' αρχήν στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Εναυσμα για αυτή την απόφαση αποτέλεσε και πρόσφατη έρευνα, η οποία διαπιστώνει ότι από το 70% των Αμερικανών που σχεδιάζει να ταξιδέψει αυτό το καλοκαίρι, το 68% δηλώνει ότι το ταξίδι με το κατοικίδια προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Hilton, οι ιδιοκτήτες μικρών ζώων συντροφιάς, δεν χρειάζονται έρευνες για να τους επιβεβαιώσουν αυτό που ήδη γνωρίζουν-την χαρά του ταξιδιού μαζί με τα κατοικίδια, τα οποία είναι μέλος της οικογένειας και το να τα αφήσει κανείς στο σπίτι, συνήθως προκαλεί άγχος και σε αυτά, και στους ιδιοκτήτες τους.

Για να διευκολύνει τη μεταφορά των σκύλων και των γατών στα ταξίδια, η Hilton προσφέρει brands φιλικά προς τα κατοικίδια, όπως: Canopy by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton και Home2 Suites by Hilton. Αν και αυτά τα νέα είναι καλά για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων, ορισμένα κατοικίδια μπορεί να αισθάνονται άγχος όταν ταξιδεύουν, ειδικά μετά την πανδημία, όταν τα ταξίδια ήταν περιορισμένα και οι ιδιοκτήτες τους περνούσαν πολύ περισσότερο χρόνο μαζί τους.

Για να βεβαιωθείτε ότι το κατοικίδιό σας θα είναι εξίσου χαρούμενο με εσάς στο επόμενο ταξίδι σας, η κα Jessa Paschke, ειδικός στη συμπεριφορά κατοικίδιων ζώων, παρέχει 10 συμβουλές για το πώς να προετοιμάσετε το κατοικίδιό σας και πώς να το φροντίζετε ενώ ταξιδεύετε:

1. Εκπαίδευση Κοινωνικοποίησης

Η προετοιμασία του κατοικίδιου ζώου σας για το ταξίδι, ξεκινά με την κοινωνικοποίηση. Η επαφή του κατοικίδιου ζώου σας σε άλλους ανθρώπους και κατοικίδια ζώα, καθώς και η εξοικείωσή του με πλήθη και νέα μέρη, βοηθά τα κατοικίδια να αισθάνονται λιγότερο άγχος όταν φεύγουν από το σπίτι. Αντί να φοβούνται νέους ανθρώπους και μέρη, η εκπαίδευση κοινωνικοποίησης τα κάνει να χαίρονται τις νέες συναντήσεις. Κάτι τέτοιο θα ήταν καλό να γίνει τους πρώτους μήνες της ζωής τους: Εκθέστε τα κουτάβια και τα γατάκια σε νέα μέρη και κοινωνικά περιβάλλοντα, όταν είναι ακόμη μικρά και ανοιχτά σε νέες εμπειρίες. Όσο πιο θετικές εμπειρίες έχουν καθώς κυκλοφορούν στον κόσμο, τόσο απομακρύνεται ο κίνδυνος να είναι νευρικά όταν ταξιδεύουν ως ενήλικα ζώα.

2. Προετοιμασία μεγάλων κατοικίδιων για οδικά ταξίδια

Ποτέ δεν είναι αργά να ταξιδέψει ένας μεγάλος σκύλος ή γάτα. Για να προετοιμάσετε ένα μεγαλύτερο κατοικίδιο για το πρώτο του ταξίδι, χωρίστε τη διαδικασία σε μικρά βήματα. Ξεκινήστε με σύντομες, μικρές και πολύ θετικές εκδρομές. Παρακολουθήστε τη γλώσσα του σώματος του κατοικίδιου ζώου σας και βεβαιωθείτε ότι είναι χαρούμενο σε όλη τη διάρκεια της σύντομης εξόρμησης. Εάν εντοπίσετε σημάδια έντασης, όπως έντονο λαχάνιασμα όταν δεν τρέχει, έντρομο βλέμμα ή εκδηλώσεις αποφυγής, όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι το κατοικίδιο αρχίζει να εκνευρίζεται και ίσως χρειάζεται ένα πιο ήσυχο ή λιγότερο διεγερτικό περιβάλλον.

Επίσης, οι λιχουδιές είναι πάντα ένας πολύ καλός τρόπος επιβράβευσης ή καθησυχασμού στο νέο περιβάλλον. Το φαγητό ισούται με "ευτυχισμένη στιγμή" για τα μικρά ζώα, συνεπώς είναι ένα μέσο που βοηθά στην εξοικείωση με νέες εμπειρίες.

3. Αντιμετώπιση ναυτίας στα οδικά ταξίδια

Η ναυτία μπορεί να είναι μια μεγάλη αιτία άγχους, τόσο για τα κατοικίδια, όσο και για τους ιδιοκτήτες τους. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που προκαλούν ζάλη, όπως η μη εξοικείωση με την κίνηση του αυτοκινήτου. Κάνετε σύντομα οδικά ταξίδια πριν ταξιδέψετε, ακόμα και γύρω από το σπίτι σας. Έτσι, τα κατοικίδια θα συνηθίσουν την κίνηση. Εάν παρ’ όλα αυτά το κατοικίδιό σας συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα ναυτίας, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για τρόπους που θα βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια των οδικών ταξιδιών.

4. Τηρείτε το πρόγραμμα των κατοικίδιων σας

‘Όταν ταξιδεύετε, στόχος σας είναι να τηρείτε το πρόγραμμα του κατοικίδιου σας, καθώς αυτό μπορεί να ανακουφίσει το άγχος, επειδή ξέρει τι να περιμένει σχετικά με τα προγράμματα διατροφής και άσκησης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τα κατοικίδια ασκούνται αρκετά, επειδή η σωματική δραστηριότητα μπορεί να τα βοηθήσει να ξοδέψουν την ενέργειά τους και να μειώσουν το άγχος τους.

Κάθε σκύλος έχει τις δικές του ενεργειακές απαιτήσεις -εάν έχετε σκύλο με πολύ ενέργεια, μπορεί να χρειαστεί να σταματάτε κάθε λίγες ώρες ενώ οδηγείτε. Εάν έχετε ένα μικρό ζωάκι καναπέ, αυτό θα είναι μια χαρά σε ταξίδια διάρκειας 4 έως 6 ωρών. Προσαρμόστε τον χρόνο άσκησης στις ατομικές ανάγκες του κατοικίδιου ζώου σας και βεβαιωθείτε ότι λαμβάνει αυτό που χρειάζεται.

5. Δώστε στα κατοικίδια το χώρο τους

Όταν τα κατοικίδια βρίσκονται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ένας πολύ καλός τρόπος για να συνηθίσουν και να είναι άνετα, είναι να έχουν τον δικό τους χώρο. Εάν είναι συνηθισμένα να ξεκουράζονται στο κλουβί τους, μπορείτε να το πάρετε μαζί, γιατί ξέρουν ότι είναι το ασφαλές μέρος τους. Αλλά ακόμα κι αν είναι απλώς ένας χώρος με το κρεβάτι και τα παιχνίδια από το σπίτι, αυτά μπορεί να τα βοηθήσουν να παραμείνουν ήρεμα, γιατί έχουν γνώριμες μυρωδιές.

6. Ηρεμήστε τις αισθήσεις

Για να διατηρήσετε το κατοικίδιό σας ήρεμο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όταν λείπετε, εκμεταλλευτείτε τις διαφορετικές αισθήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αίσθηση της όσφρησης αφήνοντας ένα πουκάμισο που έχετε φορέσει, ώστε το άρωμά σας να είναι κοντά του όταν δεν είστε μαζί του ή μιλήστε με τον κτηνίατρό σας σχετικά με τη χρήση αιθέριων ελαίων με ηρεμιστικά αρώματα όπως η λεβάντα. Επίσης, μπορείτε να βάλετε απαλή κλασική μουσική η οποία είναι ιδανική για κατοικίδια. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που πλέον προσφέρουν καθορισμένα κανάλια ηρεμιστικής μουσικής για γάτες και σκύλους.

7. Ζητήστε βοήθεια από το ξενοδοχείο

Αν μένετε σε κάποιο από τα 4.600 ξενοδοχεία Hilton, που είναι φιλικά προς τα κατοικίδια, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Mars PET On-Demand, η οποία είναι μια ψηφιακή πύλη συνομιλιών με ειδικούς, είτε online είτε τηλεφωνικά. Η ομάδα συμβούλων και ειδικών είναι πάντα διαθέσιμη για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, εάν το κατοικίδιο ζώο σας δυσκολευτεί να εγκατασταθεί ή αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε διάφορα άρθρα PET On-Demand για συμβουλές και έξυπνα κόλπα που θα εξασφαλίσουν μια υπέροχη διαμονή με τα κατοικίδιά τους.

8. Εγγραφείτε στο Extra Protection

Μέσω της συνεργασίας με το Mars Petcare, οι επισκέπτες του Hilton έχουν πρόσβαση σε μια ειδική προσφορά από το Banfield Pet Hospital. Διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας Mars PET On-Demand, οι ταξιδιώτες στις ΗΠΑ μπορούν να εγγραφούν στο Optimum Wellness Plan, Πρόγραμμα Ευεξίας υψηλής αξίας για προληπτική υγειονομική περίθαλψη των κατοικίδιων. Περιλαμβάνει συνήθεις εξετάσεις ευεξίας, εμβολιασμούς και προληπτική φροντίδα με πρόσβαση 24/7 στις συμβουλές κτηνιάτρων του Banfield για επιπλέον υποστήριξη.

9. Μιλήστε σε έναν κτηνίατρο

Εάν σχεδιάζετε ένα ταξίδι, σας συνιστούμε να μιλήσετε πρώτα με τον κτηνίατρό σας. Για παράδειγμα, το κατοικίδιο ζώο σας μπορεί να χρειάζεται κάποιο πιστοποιητικό για να ταξιδέψει εκτός συνόρων. Τέλος, φροντίστε να έχετε μαζί σας τα ιατρικά αρχεία του κατοικίδιου ζώου σας, καθώς και το βιβλιάριο εμβολιασμού του.

10. Επισκεφθείτε προορισμούς φιλικούς προς τα κατοικίδια

Ορισμένες πόλεις είναι γνωστές για την παροχή φιλικών προς τα κατοικίδια δραστηριοτήτων, εστιατορίων και πάρκων- κάποιες από αυτές θα βρείτε και στον ιστότοπο Better Cities for Pets. Κάθε φιλικό προς τα κατοικίδια ξενοδοχείο Hilton διαθέτει εγκαταστάσεις για κατοικίδια. Πάντως, ο καλύτερος εμπειρικός κανόνας όταν ταξιδεύετε με το κατοικίδιό σας είναι να κάνετε ό,τι είναι καλύτερο για εσάς και το ίδιο.