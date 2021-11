Συνεργασία The Ritz-Carlton Yacht Collection με το Marriott Bonvoy της Marriott International

Στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα της Marriott International, Marriott Bonvoy εντάχθηκε πρόσφατα η συλλογή Yacht Ritz-Carlton, η οποία προσδοκά να δημιουργήσει έναν εντελώς νέο χώρο στη βιομηχανία των πολυτελών ταξιδιών. Τα μέλη του Marriott Bonvoy μπορούν πλέον να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν πόντους για ταξίδια που έχουν προγραμματιστεί από τις 6 Μαΐου 2022, βιώνοντας μία νέα πτυχή της εμπειρίας The Ritz-Carlton.

Η συλλογή Ritz-Carlton Yacht Collection είναι το πιο πρόσφατο «απόκτημα» της Marriott Bonvoy, η οποία ενώνει 30 brands ξενοδοχείων με 7.900 ακίνητα σε 138 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των all-inclusive θέρετρων της εταιρείας στην Καραϊβική, πλέον των 44.000 διαχειριστών πολυτελών διακοπών Homes and Villas by Marriott International.

Το Evrima, το πρώτο γιοτ από τη συλλογή The Ritz-Carlton Yacht Collection, έχει μήκος 190 μέτρα και διαθέτει 149 σουίτες. θα πραγματοποιήσει κρουαζιέρες σε διάφορους προορισμούς ανάλογα με την εποχή, όπως είναι η Μεσόγειος, η Καραϊβική, η Κεντρική Αμερική και η Νότια Αμερική. Το μέγεθός του επιτρέπει στο γιοτ να επισκέπτεται τοποθεσίες που συνήθως δεν είναι προσβάσιμες σε μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, συμπεριλαμβανομένων των Saint-Tropez, Ibiza και St. Barts. Με χαλαρούς ρυθμούς, που περιλαμβάνουν λιμάνια επικοινωνίας τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, στους επισκέπτες θα προσφέρεται μια επιμελημένη συλλογή εξατομικευμένων εμπειριών. Η Ritz-Carlton Yacht Collection θα συνεργαστεί επίσης με ξενοδοχεία πολυτελείας Marriott International σε όλο τον κόσμο, ώστε οι ταξιδιώτες να έχουν την επιπλέον επιλογή να επεκτείνουν τις αποδράσεις τους πριν και μετά το ταξίδι, εξαργυρώνοντας πόντους σε ξενοδοχεία Marriott International για να εξερευνήσουν μια σειρά από πόλεις και κωμοπόλεις σε έναν τεράστιο αριθμό προορισμών.

Η εμπειρία στο Evrima θα συνδυάσει τον τρόπο ζωής των θέρετρων The Ritz-Carlton με την ελευθερία που προσφέρουν οι διακοπές σε γιοτ. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα προσεκτικά επιμελημένο μενού περιποιήσεων σπα, θαλάσσια σπορ και το χαρακτηριστικό εστιατόριο της Evrima, S.E.A., σχεδιασμένο από τον σεφ Sven Elverfeld του Aqua, το βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin εστιατόριο στο The Ritz-Carlton, στο Wolfsburg της Γερμανίας. Σε κάθε προορισμό, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των αποκλειστικών εμπειριών στο The Shore Collection που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντά τους ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Concierge Ashore για να προσαρμόσουν τις δικές τους ιδιωτικές περιηγήσεις. Συνεργαζόμενοι με τοπικούς οδηγούς που έχουν επιλεγεί για τις εμπιστευτικές τους γνώσεις, οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα εξαιρετικά εξατομικευμένο ταξίδι, εξερευνώντας την κουλτούρα κάθε προορισμού.