Vegan τάσεις στα εστιατόρια της Ευρώπης, ακόμη και στα ελληνικά

Μία νέα τάση διαμορφώνεται στην υψηλή γαστρονομία της Ευρώπης, ακόμη και σε ελληνικά εστιατόρια ή σε κουζίνες με αστέρι Michelin: Η παρουσίαση μενού ποιότητας, χωρίς κρέας.

Αυτή τη νέα τάση προάγει και η εταιρεία vegan προϊόντων που προσομοιάζουν το κρέας, Redefine Meat, λανσάροντας πρόσφατα το New-meat και την καμπάνια Veganuary, η οποία "τρέχει" εξακολουθητικά στους γαστρονομικούς κύκλους.

Ειδικότερα, στην καμπάνια συμμετέχουν πάνω από 70 κορυφαία νέα εστιατόρια στην Ολλανδία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ,τα οποία σερβίρουν New-meat, όπως είναι το The Breakfast Club και το ελληνικό Meraki στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Boterlap, το Koks gemert, το Wildschut, το Café Luxembourgh and Shakshuk στην Ολλανδία και το Mundfein, το The Ash and Spreegold στη Γερμανία.

Υποστηριζόμενη από σεφ βραβευμένους με αστέρι Michelin, όπως ο Marco Pierre White και ο Ron Blaauw, η πρωτοποριακή τεχνολογία New-meat της σειράς Redefine Meat με 100% φυτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποδεικνύει γιατί οι λάτρεις του κρέατος δεν χρειάζεται πραγματικά να μειώσουν την κατανάλωση "κρέατος".

Η τάση αυτή ακολουθεί μια χρονιά μεγάλης επέκτασης των επιχειρήσεων και των προϊόντων, η οποία είδε το New-meat να αγκαλιάζει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες τροφίμων – από μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων και ξενοδοχεία, μέχρι catering και εταιρικές καντίνες. Η εταιρεία ξεκίνησε εμπορικά σε 6 νέες ευρωπαϊκές αγορές, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Φινλανδία, ενώ υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία με τον κορυφαίο εισαγωγέα κρέατος υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, την Giraudi Meats, για να επεκταθεί σε μια πληθώρα νέων χωρών εντός του 2023. Η Redefine Meat άνοιξε επίσης πρόσφατα ένα νέο εργοστάσιο μεγάλης κλίμακας στην Ολλανδία, παρέχοντας τη δυνατότητα να υποστηρίξει την επιθετική επέκταση του New-meat, τόσο σε νέες όσο και σε υπάρχουσες αγορές.

Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία δραστηριοποιείται με 16 νέα προϊόντα New-meat. Αυτά περιλαμβάνουν τέσσερις πρωτοποριακές κοπές premium - Tenderloin, Striploin, Beef and Lamb Flank, μια νέα σειρά Pulled Meats που περιλαμβάνει βοδινό, αρνί και χοιρινό, καθώς και πολλά προϊόντα κιμά, όπως το New-meat burger, το λουκάνικο bratwurst και το αρνίσιο κεμπάπ.