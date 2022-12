Πώς η Praktiker αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο σύμμαχο των τουριστικών επιχειρήσεων

Το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, συμμετείχε για τέταρτη χρονιά στην Έκθεση Xenia, που φέτος πραγματοποιήθηκε 26-28 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Η Praktiker παρουσίασε όλα όσα χρειάζεται ένας επαγγελματίας φιλοξενίας ,μέσα από ένα περίπτερο με ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους τύπους καταλυμάτων, με μήνυμα “We Mind Your Business”. Συγκεκριμένα, στην έκθεση συμμετείχε το διαρκώς αναπτυσσόμενο, εξειδικευμένο τμήμα Praktiker Business, που προσφέρει άρτια και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σε κάθε επαγγελματία.

Αντλώντας έμπνευση από τη στρατηγική που ακολουθεί και στους εκθεσιακούς χώρους, με τα εξειδικευμένα corners, η Praktiker βρέθηκε στην Xenia 2022 με 4 dedicated concepts: «We mind your Sustainability» για βιώσιμη, υπεύθυνη φιλοξενία, «We mind your Accessibility» για μια προσβάσιμη φιλοξενία για όλους, «We mind your Flexibility» για μία φιλοξενία ευέλικτη και ευπροσάρμοστη και «We mind your Inspiration» για μια φιλοξενία εμπνευσμένη, που δημιουργεί δυνατές εμπειρίες στον επισκέπτη. Όλα αυτά μαζί συνοψίζονται από το γενικό μήνυμα “We Mind Your Business” που υπογραμμίζει πως η Praktiker γνωρίζει τι χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση φιλοξενίας για να αγγίξει την επιτυχία.

We mind your Sustainability

Η Praktiker γνωρίζει πως η βιωσιμότητα αποτελεί το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε επιχειρηματικό τομέα με το 85,6% των ταξιδιωτών να δηλώνει πως θα πλήρωνε περισσότερο για ένα βιώσιμο κατάλυμα. Έτσι προσφέρει στους επιχειρηματίες προϊόντα που λειτουργούν σε πέντε πυλώνες βιωσιμότητας, φροντίζοντας για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης, LED λαμπτήρες και ηλιακούς θερμοσίφωνες καθώς και την εξοικονόμηση νερού μέσα από πλυντήρια υψηλής ενεργειακής κλάσης, με αισθητήρα φορτίου, τηλέφωνα πολλαπλών ροών και σπιράλ μπάνιου και ηλεκτρονικές μπαταρίες. Επιπλέον, η Praktiker προάγει την αντικατάσταση του πλαστικού με γυαλί όπου είναι εφικτό αλλά και την ενίσχυση του πράσινου σε εξωτερικούς κι εσωτερικούς χώρους. Η βιωσιμότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις, αποτελεί μεν πρόκληση, με τις σωστές όμως κατευθύνσεις και αξιόπιστες προϊοντικές λύσεις από έναν έμπειρο συνεργάτη, όπως η Praktiker, μπορεί να αποδειχθεί ευκολότερη για τους επαγγελματίες του κλάδου.

We mind your Accessibility

Με πάνω από το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού να είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και πάνω από το 50% να χαρακτηρίζονται ως εμποδιζόμενα η Praktiker βοηθά κάθε επιχείρηση να κάνει το περιβάλλον της εύκολα προσβάσιμο για όλους. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει δημιουργήσει μία σειρά προϊόντων φιλικά σε άτομα με Κινητική Αναπηρία, μια σειρά προϊόντων φιλικά σε άτομα με Οπτική Αναπηρία, μία σειρά προϊόντων φιλικά σε άτομα με Ακουστική Αναπηρία και μία ιδανική για την τρίτη ηλικία και τα εμποδιζόμενα άτομα.

We mind your Flexibility & Inspiration

Η Praktiker διαθέτει, ακόμα, ειδικά σχεδιασμένες πολυμορφικές προτάσεις, που προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου, ευελιξία και μια εμπνευσμένη ματιά, στη διακόσμηση. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Praktiker, Interior Experts & Kipos Experts, κάθε επιχειρηματίας μπορεί να βρει την ιδανική λύση για την επιχείρησή του.

Επιδεικνύοντας προσαρμοστικότητα και βελτιώνοντας διαρκώς τις υπηρεσίες της, η Praktiker καταφέρνει να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις αλλεπάλληλες αλλαγές και τις αναδυόμενες ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματικού τοπίου. Προσφέροντας περισσότερα από 50.000 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα και αναλαμβάνοντας ειδικές παραγγελίες, κορυφαίας ποιότητας, επώνυμων brands και προηγμένης τεχνολογίας, γίνεται το “one stop shop” για κάθε επιχείρηση, σε οποιονδήποτε τομέα.

Μέσα από το Praktiker Business, η Praktiker Hellas γίνεται ο πιο ένθερμος υποστηρικτής κάθε επιχείρησης φιλοξενίας. Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων στο business@praktiker.gr ή τηλεφωνικά στο 210 99 40 000 και ξεφυλλίστε τον Κατάλογο Praktiker Business.