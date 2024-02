Το Community Fund της Airbnb υποστηρίζει το Women on Top για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών στην Ελλάδα

Η Airbnb ανακοίνωσε τους δικαιούχους των επιχορηγήσεων του Community Fund για το 2023, συμπεριλαμβανομένης της ΜΚΟ Women on Top, για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα. Το Women on Top είναι μία από τις πάνω από 120 ΜΚΟ που έλαβαν επιχορηγήσεις από το Community Fund της Airbnb το 2023.

Το Community Fund της Airbnb ιδρύθηκε το 2020 ως μέρος της δέσμευσης της εταιρείας να μοιραστεί την επιτυχία της με τους ενδιαφερόμενους φορείς και πρόκειται να διανείμει 100 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2030 για την ενίσχυση κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Οι Οικοδεσπότες της Airbnb ενθαρρύνονται να προσφέρουν στις κοινότητες όπου ανήκουν μέσω του Fund βοηθώντας στην αναγνώριση των οργανώσεων που προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά σε θέματα που είναι σημαντικά για την κοινότητά τους.

Το Women on Top είναι μια οργάνωση αφιερωμένη στην επαγγελματική ενδυνάμωση και την ισότητα των γυναικών στον χώρο εργασίας. Ιδρύθηκε το 2012, με το όραμα ενός κόσμου όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να γίνουν ό,τι επιθυμούν. Η οργάνωση έχει παρουσιάσει πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενδυναμωθούν οι γυναίκες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων 1300 συνεργασίες για καθοδήγηση και συμβουλευτική (mentoring), πάνω από 300 ενεργούς μέντορες στην πλατφόρμα του WoT, 2500 συμμετέχοντες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης, 12 μελέτες, πάνω από 200 συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς και πάνω από 5500 εκπαιδευμένα στελέχη.

Η Στέλλα-Γεωργία Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top σχολίασε: "Η επιχορήγηση από το Community Fund της Airbnb θα βοηθήσει το Women On Top να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του σε ό,τι αφορά την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στην Ελλάδα, με έμφαση στις γυναίκες από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το ποσό της επιχορήγησης θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία του πρώτου hub γυναικείας ενδυνάμωσης στην Αθήνα και την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, επιχειρηματικότητας, ηγεσίας, χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων κλιματικού εγγραμματισμού των ωφελούμενών μας".

Ο Giacomo Trovato, Country Manager στην Airbnb, δήλωσε: “Το Community Fund της Airbnb αποτελεί μια ευκαιρία για εμάς να συνεργαστούμε με τους Οικοδεσπότες και να μοιραστούμε την επιτυχία της εταιρείας μας με την ευρύτερη κοινότητα. Είναι τιμή μας να υποστηρίζουμε το εκπληκτικό έργο του Women on Top μέσω αυτής της πρωτοβουλίας”.

Οι επιχορηγήσεις του Community Fund της Airbnb για το 2023-2024 διανεμήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2023 και θα συνεχιστούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024. Η Airbnb συνεργάζεται με χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων της GlobalGiving και του Deed, για την υποστήριξη της δέουσας επιμέλειας και της πληρωμής ορισμένων εκ των ΜΚΟ που είναι δικαιούχοι.

Σχετικά με το Women On Top

Το Women On Top ιδρύθηκε το 2012, ως ένα δίκτυο καθοδήγησης και συμβουλευτικής (mentoring) όπου οποιαδήποτε γυναίκα, από οποιοδήποτε κλάδο, επίπεδο εμπειρίας ή γεωγραφική περιοχή, μπορούσε να βρει έναν μέντορα που θα την υποστήριζε ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην επαγγελματική της ζωή. Αυτή η κοινότητα, αρχικά βασισμένη σε μία προσωπική ανάγκη των ιδρυτών, ενισχύθηκε σταδιακά με σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκδηλώσεις δικτύωσης, τα οποία οδήγησαν το Women On Top στο να εξελιχθεί και να επηρεάσει τις ζωές χιλιάδων γυναικών. Σταδιακά, η επαφή της ομάδας με τους δικαιούχους του οργανισμού καθώς και ο δημόσιος διάλογος που είχε ανοίξει γύρω από αυτούς, την έκαναν να επεκτείνει τη δράση της σε παρεμβάσεις που θα συνέβαλαν στην σταδιακή αλλαγή, όχι μόνο των προοπτικών των ίδιων των γυναικών, αλλά και του εργασιακού, κοινωνικού, οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτές αναπτύσσονται και δημιουργούν. Έτσι, το Women On Top αναπτύσσει πλέον συστηματικά συνεργασίες με εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα και άλλες κοινότητες με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ισότιμης και συμπεριληπτικής αγοράς εργασίας για όλους.