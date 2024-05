Εξαιρετικά Επιτυχής η Πρώτη Εκδήλωση της HSMAI Europe στην Ελλάδα

Η HSMAI Europe με χαρά ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης συνέντευξης τύπου για τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και της βιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 23 ΜΑίου. Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο Athenaeum InterContinental, συγκέντρωσε περίπου 75 στελέχη από ελληνικά ξενοδοχεία, εταιρείες τεχνολογίας και υπηρεσιών για ξενοδοχεία, εκπροσώπους κλαδικών οργανώσεων, φορέων εκπαίδευσης στον τουρισμό και διακεκριμένα μέλη του ελληνικού τύπου και των μέσων ενημέρωσης.

Η HSMAI Europe (Hospitality Sales and Marketing Association International) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1927. Η HSMAI Region Europe είναι το ευρωπαϊκό σκέλος του οργανισμού κι αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια από τις πιο επιδραστικές πηγές στην βιομηχανία φιλοξενίας, ταξιδιών και τουρισμού με αποκλειστικό στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της.

Η Ingunn Hofseth, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HSMAI Europe, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και τα μελλοντικά σχέδια της HSMAI Europe στην Ελλάδα. Στην ομιλία της τόνισε την αποστολή και τα οφέλη της συνεργασίας με την HSMAI, δίνοντας έναν θετικό τόνο για την συναρπαστική βραδιά.

Είπε χαρακτηριστικά: “Ερχόμαστε στην Ελλάδα για να μάθουμε από εσάς αλλά και για να μοιραστούμε μαζί σας την γνώση όλων των μελών μας παγκοσμίως.”

Στη συνέχεια, ο Frederic Toitot, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Hotel Games και νυν μέλος καθώς και πρώην πρόεδρος του HSMAI Europe Revenue Optimization Advisory Board, παρουσίασε τις δυνατότητες πιστοποίησης και εκπαίδευσης που προσφέρει η HSMAI.

Το επίκεντρο της βραδιάς ήταν μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό που συντονίστηκε από τον Frederic Toitot, κι ένα πάνελ στελεχών:

- Δημήτρης Μανίκης, President EMEA at Wyndham Hotels & Resorts and member of the HSMAI Europe Board of Directors

- Κώστας Ιωαννίδης, Sales Director, Global Sales Europe, at IHG Hotels & Resorts and HSMAI Europe Sales Advisory Board Chair

- Sybil Hofmann, President of International Programs at the Swiss Alpine Center

- Νίκος Γκιόκας, Business Development Director EMEA at Plusgrade

Οι ομιλητές συμμετείχαν σε έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό, μοιράζοντας τις απόψεις τους για τις τρέχουσες τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον τομέα της φιλοξενίας. Η συζήτηση παρείχε μια πλατφόρμα στους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν ιδέες με τα στελέχη που είχαν προσκληθεί από την HSMAI Europe.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια συνεδρία δικτύωσης, συνοδευόμενη από ποικιλία φαγητού και ποτών, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να συζητήσουν σε μια ευχάριστη και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Η HSMAI Europe εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της σε όλους τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Ο οργανισμός παραμένει αφοσιωμένος στην υποστήριξη και την προώθηση του τομέα της φιλοξενίας μέσω της εκπαίδευσης, της πιστοποίησης δεξιοτήτων και του εθελοντισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την HSMAI Europe και τις προσεχείς εκδηλώσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της HSMAI Europe. (https://www.hsmai.eu).

Επικοινωνία:

HSMAI Europe

Email: postbox@hsmai.eu