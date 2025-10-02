Η DKG Development παραδίδει Safe House για θύματα ενδοοικογενειακής βίας στον Πειραιά

Η DKG Development, εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων με σημαντικό αποτύπωμα στην αστική αναγέννηση του Πειραιά, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και την εθελοντική οργάνωση με εξειδίκευση στην κοινωνική υποστήριξη, παρέδωσε σήμερα έναν πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο χώρο φιλοξενίας (Safe House) για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται σε μια αυξανόμενη κοινωνική ανάγκη, καθώς τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφουν ανησυχητική άνοδο στη χώρα μας. Ο νέος αυτός χώρος σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρεπή φιλοξενία των θυμάτων – κυρίως γυναικών και παιδιών – που βρίσκονται σε καθεστώς απειλής ή κακοποίησης.

Η DKG Development ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαμόρφωση, την υλικοτεχνική υποστήριξη και τον εξοπλισμό της δομής, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί με συνέπεια τα τελευταία χρόνια.

«Η κοινωνική ευθύνη δεν είναι για εμάς μια απλή υποχρέωση, αλλά αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας. Η στήριξη ευάλωτων ομάδων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής είναι για εμάς προτεραιότητα», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DKG Development, Κωνσταντίνος Πετρίδης κατά την παράδοση του χώρου.

Η δομή θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά και με τη συνεχή παρουσία εξειδικευμένων επιστημόνων από τη συνεργαζόμενη εθελοντική οργάνωση, εξασφαλίζοντας άμεση παρέμβαση, προστασία και ψυχοκοινωνική στήριξη στα θύματα.