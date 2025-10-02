Η DKG Development παραδίδει Safe House για θύματα ενδοοικογενειακής βίας στον Πειραιά
02 Oct 2025, 13:40 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
TornosNews.gr
Η DKG Development, εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων με σημαντικό αποτύπωμα στην αστική αναγέννηση του Πειραιά, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και την εθελοντική οργάνωση με εξειδίκευση στην κοινωνική υποστήριξη, παρέδωσε σήμερα έναν πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο χώρο φιλοξενίας (Safe House) για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται σε μια αυξανόμενη κοινωνική ανάγκη, καθώς τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφουν ανησυχητική άνοδο στη χώρα μας. Ο νέος αυτός χώρος σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρεπή φιλοξενία των θυμάτων – κυρίως γυναικών και παιδιών – που βρίσκονται σε καθεστώς απειλής ή κακοποίησης.
Η DKG Development ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαμόρφωση, την υλικοτεχνική υποστήριξη και τον εξοπλισμό της δομής, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί με συνέπεια τα τελευταία χρόνια.
«Η κοινωνική ευθύνη δεν είναι για εμάς μια απλή υποχρέωση, αλλά αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας. Η στήριξη ευάλωτων ομάδων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής είναι για εμάς προτεραιότητα», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DKG Development, Κωνσταντίνος Πετρίδης κατά την παράδοση του χώρου.
Η δομή θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά και με τη συνεχή παρουσία εξειδικευμένων επιστημόνων από τη συνεργαζόμενη εθελοντική οργάνωση, εξασφαλίζοντας άμεση παρέμβαση, προστασία και ψυχοκοινωνική στήριξη στα θύματα.
διαβάστε ακόμα
- Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN 01/10 | 06:45
- ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις την 1η Οκτωβρίου 30/09 | 11:13
- Hellenic Properties: Μια ανακαινισμένη πρώην βασιλική κατοικία στην Κηφισιά μετεξελίσσεται σε ένα καινοτόμο έργο 19/09 | 17:34
- H DKG Development και η IWG φέρνουν το brand HQ στον Πειραιά 18/09 | 22:10
- 10ο CASSINI Hackathon στην Ελλάδα: Δορυφορικά δεδομένα για τον βιώσιμο τουρισμό - Ξεκίνησαν οι εγγραφές 09/09 | 11:44
- Οι Ημέρες Καριέρας επιστρέφουν στο Metropolitan Expo 04/09 | 12:13
- Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή 04/09 | 14:04
- Πέντε κατακυρώσεις διαγωνισμών σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Λέρο 04/09 | 07:15
- Emirates | Open Day, σε Ρόδο και Αθήνα, πρόσληψης μελών για το πλήρωμα καμπίνας 27/08 | 11:34
- Επιμελητήριο Ηρακλείου | Προσοχή! - απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης σε επιχειρήσεις 20/08 | 11:05
δημοφιλέστερα
- 1 Air Arabia | Με το ολοκαίνουριο Airbus A320neo οι πτήσεις Σάρτζα - Αθήνα 02.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Στο ΣτΕ οι προσφυγές κατά του master plan της COSCO - Γίνεται λόγος για παραλείψεις και κινδύνους 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Προώθηση του εναλλακτικού και πολιτιστικού τουρισμού 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Το Αιγαίο στο Art Explora Festival του Πειραιά 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Ενισχύσεις για προσβάσιμες παραλίες σε Κόρινθο, Κύμη και Ρέθυμνο 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Δήμος Μαλεβιζίου: Aγορά για την αξιοποίηση ακινήτου που ήταν το 1900 ξενοδοχείο 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Grivalia Hospitality: Η αναμονή για το Six Senses στους Πεταλιούς και οι στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα 02.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Περίπτερα τουριστικής πληροφόρησης σε Αρχαία Κόρινθο, Σπάρτη και Ναύπλιο 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN 01.10.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 10 Συνέδριο της ΠΟΞ στη Μυτιλήνη | Γ. Χατζής: «Η πρόοδος δεν θα έρθει με το παιχνίδι της μετάθεσης ευθυνών» 02.10.2025 | ΠΟΞ