ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις την 1η Οκτωβρίου
30 Sep 2025, 11:13 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
TornosNews.gr
Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως ενημερώνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Ως εκ τούτου, τονίζει, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.
