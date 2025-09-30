ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις την 1η Οκτωβρίου

30 Sep 2025, 11:13 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

TornosNews.gr

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως ενημερώνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 Ως εκ τούτου, τονίζει, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025. 

