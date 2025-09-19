Hellenic Properties: Μια ανακαινισμένη πρώην βασιλική κατοικία στην Κηφισιά μετεξελίσσεται σε ένα καινοτόμο έργο
19 Sep 2025, 17:34 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
Παρουσία του Δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά και εκλεκτών προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό, τραπεζικό και πολιτιστικό κόσμο, η Hellenic Properties παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό το νέο οικιστικό της έργο σε μια λαμπερή, γεμάτη θετική ενέργεια εκδήλωση. Το πολυβραβευμένο διεθνώς Τhe Ηeritage υποδέχτηκε πλήθος επισκεπτών, που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα μεταμόρφωσης μίας άλλοτε βασιλικής οικίας, σε πολυτελείς κατοικίες σύγχρονων προδιαγραφών, στο Στροφύλι της Κηφισιάς.
Ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά, η Σταματία Δημητρακοπούλου επιμελήθηκε την επιλογή και την τοποθέτηση έργων από τη συλλογή σύγχρονης τέχνης της Hellenic Properties, ώστε να συνομιλούν με την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα κάθε σπιτιού. Ανάμεσα σε αυτά και δημιουργίες του καλλιτέχνη Πέτρου Ευσταθιάδη, με τον οποίο η εταιρεία συνεργάστηκε για τη δημιουργία φωτογραφικών έργων εμπνευσμένων από την ιστορία του κτιρίου. «Η ανάγκη για εμπλουτισμό της εμπειρίας των κτιρίων μας οδήγησε στη στρατηγική απόφαση να εντάξουμε τη σύγχρονη τέχνη με τρόπο που δεν έχει γίνει ξανά στην Ελλάδα, από τη χρυσή εποχή του αθηναϊκού μοντερνισμού και μετά», σημείωσε στην ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρώνες.
«Με συνέπεια, ευαισθησία και σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά, δημιουργήσαμε μια μοναδική πρόταση κατοικίας που αγκαλιάζει το παρελθόν, το παρόν και προδιαγράφει το μέλλον, με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Αξιοποιώντας το υφιστάμενο δομικό πλαίσιο, ξαναγεννήσαμε το κτίριο στη λογική του αγγλικού townhouse, με κομψούς, ψηλοτάβανους εσωτερικούς και πλούσιους εξωτερικούς χώρους, απόλυτα εναρμονισμένους με το πράσινο της δενδρόφυτης Κηφισιάς. Δεν κυνηγήσαμε την ποσότητα. Η ίδια γλώσσα είναι διάχυτη και στην αρχιτεκτονική τοπίου, τη μελέτη φωτισμού, τις αισθητικές επιλογές στο interior design. Κρατήσαμε στο μέγιστο δυνατό τα υφιστάμενα δέντρα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και στο φυσικό περιβάλλον, διατηρώντας τον χαρακτήρα της Κηφισιάς όπως την γνωρίζουμε, τη ζούμε και την αγαπάμε. Με όλα αυτά, ο στόχος μας ήταν να πετύχουμε διαχρονικότητα, τη σιωπηλή συμφωνία ανάμεσα στη μνήμη και στο μέλλον», τόνισε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Βασίλης Παχυγιάννης, εμπορικός διευθυντής της Hellenic Properties.
Σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική ομάδα του Δημήτρη Αγιοστρατίτη, 1 Architects, η Hellenic Properties επέλεξε να αξιοποιήσει το υφιστάμενο δομικό πλαίσιο και να μετατρέψει την άλλοτε θερινή κατοικία της Ασπασίας Μάνου, συζύγου του βασιλιά της Ελλάδας Αλέξανδρου Α', σε μια μοναδική συλλογή από επτά μοντέρνα αρχοντικά, επιφάνειας από 168 ως 334 τ.μ., με μεγάλους, κομψούς εσωτερικούς και πλούσιους εξωτερικούς χώρους. Με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία αναστήλωσης κτιρίων, την άρτια ενεργειακή αποδοτικότητα και τα προηγμένα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα διαχείρισης κατοικίας, πλήρως εναρμονισμένο με το καταπράσινο τοπίο, η Hellenic Properties αφήνει πίσω της ένα έργο-κληρονομιά στους κατοίκους και επισκέπτες της Κηφισιάς.
Το The Heritage έχει διακριθεί ως το καλύτερο Apartment Development και το καλύτερο Residential Renovation-Redevelopment στην Ελλάδα, στα European Property Awards και έχει συμπεριληφθεί στην τελική λίστα των τριών καλύτερων Residential Renovation-Redevelopments στην Ευρώπη.
Όλες οι κατοικίες είναι ενεργειακής κατηγορίας Α+, έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμό, κεντρικό σύστημα κλιματισμού με αντλίες θερμότητας, και συστήματα smart home KNX. Σε κάθε κατοικία αντιστοιχούν δύο θέσεις στάθμευσης, με προεγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Αποκτώντας μία από τις λίγες, πλέον, διαθέσιμες κατοικίες του The Heritage, οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση στο γυμναστήριο, το οποίο στεγάζεται στον παλιό οικίσκο του επιστάτη του αρχοντικού, όπου διατηρήθηκε η πέτρινη όψη και εξωτερική μορφή.
Η Hellenic Properties είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, με έμφαση στα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και με στρατηγική προστιθέμενης αξίας. Η εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο έργων γραφείων, ξενοδοχείων, κατοικιών και logistics, που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ σε Ακαθάριστη Αξία Ανάπτυξης (GDV).
