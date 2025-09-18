H DKG Development και η IWG φέρνουν το brand HQ στον Πειραιά     

Η DKG Development ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την IWG, τη μεγαλύτερη παγκόσμια πλατφόρμα χώρων εργασίας, για τη δημιουργία ενός ευέλικτου χώρου εργασίας στον πρώτο όροφο του υπό κατασκευή κτιρίου SKYWAY, που βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 24 στον Πειραιά.

Ο νέος χώρος, συνολικής επιφάνειας 524 τ.μ., θα λειτουργεί υπό το διεθνώς αναγνωρισμένο brand HQ της IWG, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για πλατφόρμα και ευέλικτη εργασία στον Πειραιά.

Το HQ SKYWAY θα προσφέρει υψηλής ποιότητας χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών γραφείων, αιθουσών συσκέψεων, co-working και δημιουργικών χώρων, ενώ η υπηρεσία Design Your Own Office της International Workplace Group θα δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να διαμορφώσουν το χώρο τους πλήρως σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.

Το SKYWAY αποτελεί μέρος της ευρύτερης αστικής ανάπλασης Piraeus Gate, ενός έργου μικτής χρήσης που αναμορφώνει την είσοδο της πόλης. Το 10ώροφο κτήριο περιλαμβάνει 44 σύγχρονες κατοικίες προς πώληση, με τις προπωλήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, καθώς και εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο, το οποίο παραμένει διαθέσιμο.

Η συνεργασία με την IWG ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της DKG Development να προσφέρει σύγχρονες, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες λύσεις επαγγελματικής στέγασης στον Πειραιά, προσαρμοσμένες στις εξελισσόμενες ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DKG Development δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με την IWG και η είσοδος του brand HQ στο έργο μας στον Πειραιά επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Piraeus Gate και την εμπιστοσύνη που εμπνέει στην παγκόσμια αγορά. Η επένδυση αυτή ενισχύει την τοπική οικονομία, συμβάλλει στη βιώσιμη αναβάθμιση του αστικού ιστού και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την κοινότητα του Πειραιά. Πέρα από την αρχιτεκτονική και επιχειρηματική του αξία, το έργο αυτό δίνει νέα πνοή στη γειτονιά, φέρνοντας ζωή στην περιοχή και δημιουργώντας ευκαιρίες που ωφελούν άμεσα τους ανθρώπους της. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης που συνδυάζει υψηλή ποιότητα διαβίωσης, σύγχρονες υπηρεσίες και διεθνή τεχνογνωσία».

O κ. Mark Dixon, CEO και Ιδρυτής της International Workplace Group PLC ανέφερε: «Με τη νέα αυτή συνεργασία, δημιουργούμε μια ισχυρότερη και ιδιαίτερα αναγκαία παρουσία στην Ελλάδα. Ως σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο, ο Πειραιάς είναι ένα εξαιρετικό σημείο για να ενισχύσουμε τα σχέδια επέκτασής μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την DKG Development για να αναπτύξουμε το brand HQ μέσω αυτής της συμφωνίας διαχείρισης, προσθέτοντας έναν προηγμένο χώρο εργασίας στο κτίριό τους.» Και πρόσθεσε: «Η επέκταση αυτή στον Πειραιά έρχεται σε μια εποχή που όλο και περισσότερες εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η ευέλικτη εργασία είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους εργαζόμενους, βελτιώνοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ παράλληλα παρέχει πληθώρα πλεονεκτημάτων στις εταιρείες. Το μοντέλο του χώρου εργασίας μας έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την παραγωγικότητα και επιτρέπει σε μια επιχείρηση να κλιμακωθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω με σημαντικά μειωμένο κόστος, παρέχοντας παράλληλα πρόσβαση σε χιλιάδες τοποθεσίες».

Από την πλευρά του ο κ. Αλέξανδρος Κουδουνάς, Country Head της IWG στην Ελλάδα σημείωσε: «Η έναρξη λειτουργίας του HQ στο SKYWAY σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση του δικτύου μας στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε ξανά με την DKG Development για να δημιουργήσουμε έναν νέο ευέλικτο κόμβο εργασίας στον Πειραιά, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τις δυνατότητες αυτής της ζωντανής αστικής περιοχής».

Η IWG έχει αναλάβει ήδη τη διαχείριση γραφειακών χώρων, που αναπτύσσει η DKG Development στην Λ. Βουλιαγμένης, κτήριο ΙΜΕΡΑΣ, τα εγκαίνια του οποίου προγραμματίζονται έως το τέλος του έτους.