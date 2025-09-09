10ο CASSINI Hackathon στην Ελλάδα: Δορυφορικά δεδομένα για τον βιώσιμο τουρισμό - Ξεκίνησαν οι εγγραφές
09 Sep 2025, 11:44 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
TornosNews.gr
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 10ο CASSINI Hackathon στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και online στις 7–9 Νοεμβρίου στο Impact Hub Athens. Με θέμα “Space for Consumer Experiences”, ο φετινός διαγωνισμός καλεί συμμετέχοντες άνω των 18 ετών να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για το βιώσιμο τουρισμό, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, το σύστημα πλοήγησης Galileo και πληροφορίες από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα CASSINI Hackathon αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας CASSINI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπούν στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον τομέα του Διαστήματος.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται ταυτόχρονα σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Στην Ελλάδα, τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Impact Hub Athens και θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, δηλαδή δια ζώσης αλλά και με την επιλογή της online συμμετοχής στους χώρους του hub στου Ψυρρή.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ανοιχτές για άτομα και ομάδες έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.
«Στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα, ώστε να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο: να εμπνεύσουν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις και να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες του τουρισμού στην πράσινη και βιώσιμη μετάβαση», αναφέρει ο Δημήτρης Κοκκινάκης, συνιδρυτής του Impact Hub Athens.
Πριν από το Hackathon, θα πραγματοποιηθούν συμμετοχικά εργαστήρια για την ανάδειξη των βασικών προκλήσεων του κλάδου. Οι διακριθείσες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιτάχυνσης από το Impact Hub Athens για την προετοιμασία εφαρμογής των λύσεών τους στην αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση 10th CASSINI Hackathon ή να επικοινωνήσουν με την ομάδα του Impact Hub Athens στο athens.hosts@impacthub.net.
Το Impact Hub Athens είναι ένας ζωντανός κόμβος πολυσυμμετοχικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην καρδιά της Αθήνας, που ιδρύθηκε το 2013. Ως μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που περιλαμβάνει πάνω από 100 κόμβους σε 60 χώρες και 5 ηπείρους, το Impact Hub Athens είναι ένας πυρήνας οραματιστών, κοινωνικών επιχειρηματιών και καινοτόμων. Με αποστολή την προώθηση ενός δίκαιου και βιώσιμου κόσμου, το Impact Hub Athens υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιοποιήσουν την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία προς όφελος τόσο των ανθρώπων όσο και του πλανήτη. Με γνώμονα το πάθος για την αντιμετώπιση των σύνθετων τοπικών και παγκόσμιων προκλήσεων, το Impact Hub Athens συνδέει επιχειρηματίες και πρωτοπόρους με μεγάλους οργανισμούς, επενδυτές και το δημόσιο τομέα με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών. Μέσα από αυτή την επιμελημένη δικτύωση (curated networking), το Impact Hub Athens διευκολύνει την χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη καινοτομία σε κλίμακα που μπορεί να κάνει τη διαφορά.
