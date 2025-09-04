Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή

Με μια επετειακή εκδήλωση υπό την Αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών γιορτάζει τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη, την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας , καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή Νικόλαο Αρκαδόπουλο και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γεώργιο Πατούλη. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει ομιλία ο καθηγητής Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος με τίτλο: «Η Ιστορική διαδρομή και το Έργο της Α᾽ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, του Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης Π. Ν. Σουκάκος, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ορθοπαιδικής Ογκολογίας και Διάσωσης Μελών, και του Μουσείου Ελληνικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του ΕΚΠΑ. Επίσης, ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο καθηγητής Γεώργιος Μπάμπης με τίτλο: «Ιστορική διαδρομή και Έργο της Β᾽ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ», ο καθηγητής Σπύρος Πνευματικός με τίτλο: «Ιστορική διαδρομή και Έργο της Γ᾽ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ», ο καθηγητής Ευστάθιος Χρονόπουλος με τίτλο: «Ιστορική διαδρομή και Έργο του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος “Θεόδωρος Γαροφαλίδης”, ΕΚΠΑ», και ο καθηγητής Ορθοπαιδικής Matthew Abdel, MD, Chair, Surgical Practice, Mayo Clinic, and Chair of the Orthopedic Surgery Research, Mayo Clinic, Rochester, MN, U.S.A. με τίτλο: «The Department of Orthopedic Surgery at Mayo Clinic: 120 Years in the Making». Θα ακολουθήσει καλλιτεχνική μουσική εκδήλωση με τη μεσόφωνο κ. Βίλλυ Κυριακοπούλου και το κουαρτέτο εγχόρδων «ΑΕΝΑΟΝ».