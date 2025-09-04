Οι Ημέρες Καριέρας επιστρέφουν στο Metropolitan Expo
Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025, το Metropolitan Expo θα φιλοξενήσει για 26η χρονιά τις Ημέρες Καριέρας, το μεγαλύτερο career event της χώρας που διοργανώνει το kariera.gr. Περισσότερες από 140 εταιρείες θα βρεθούν στον χώρο, αναζητώντας υποψηφίους από διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και ειδικότητες.
Το φετινό σύνθημα είναι «Έλα όπως είσαι», με στόχο να μειώσει το άγχος γύρω από τη συνέντευξη και την αναζήτηση εργασίας. Στην εκδήλωση δεν απαιτείται dress code ή «τέλειο» βιογραφικό· η έμφαση δίνεται στην αυθεντικότητα των υποψηφίων.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα
- 140+ εταιρείες με θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους.
- 36 ομιλίες και 12 workshops, σε τρεις σκηνές και έναν ειδικό χώρο, με περισσότερους από 100 επαγγελματίες-εισηγητές.
- Youth Corner (powered by AEGEAN) με ενημέρωση για προγράμματα εθελοντισμού, εκπαίδευσης και Erasmus+.
- Συμβουλευτική Καριέρας από recruiters του kariera.gr, με εξατομικευμένες συμβουλές για βιογραφικό και συνέντευξη.
- Διαδραστικά σημεία (photobooths, opinion walls) και challenges με έπαθλα.
Φέτος, το event εντάσσει και στοιχεία gamification: οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες ανά κλάδο ενδιαφέροντος, να συμμετάσχουν σε «career missions» και να συγκεντρώνουν πόντους σε ένα ειδικό leaderboard.
- «Κάθε καριέρα ξεκινά με το πιο απλό, αλλά και πιο ουσιαστικό βήμα: να είσαι ο εαυτός σου. Στις Ημέρες Καριέρας, οι ευκαιρίες συναντούν την αυθεντικότητα και ανοίγουν δρόμους», σημειώνει ο Γεώργιος Λαμπούσης, Managing Director του kariera.gr.
