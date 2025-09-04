Πέντε κατακυρώσεις διαγωνισμών σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Λέρο

Σε πέντε κατακυρώσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμών προχώρησαν οι αρμόδιοι φορείς στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Λέρου.

Ειδικότερα:

Ο δήμος Θεσσαλονίκης σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο διατηρητέο κτίριο της Casa-Bianca κατακύρωσε το αποτέλεσμα στον κ. Οδυσσέα Παπουτσίδη στην τιμή των 36.000 ευρώ ετησίως.

Επίσης, ο δήμος Θεσσαλονίκης σε δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για για την εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο των Εποχών. κατακύρωσε το αποτέλεσμα στον κ. Μενεξέ Ανέστη στην τιμή των 14.000 ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, ο δήμος Θεσσαλονίκης σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο των Ρόδων στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης κατακύρωσε το αποτέλεσμα στον κ. Ιακώβου Κωνσταντίνο στην τιμή των 21.000 ευρώ ετησίως.

Ο δήμος Σιθωνίας κατακύρωσε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην τοποθεσία Κεραμαριό στην Δημοτική Κοινότητα Νικήτης στον υποψήφιο που κατέθεσε την μεγαλύτερη οικονομική προσφορά των 20.010 ευρώ δηλαδή στην εταιρεία με την επωνυμία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΑΝΙ Α.Ε.».

Εξάλλου, η υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού ανέθεσε στην εταιρεία ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ., τη σύμβαση κατασκευής του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος στην περιοχή Λακκι έναντι του ποσού των 1,74 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος, αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για τα τυχόν προβλήματα λόγω της θέσης του κτιρίου, καθώς και για όλα τα άλλα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. Επίσης, υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο έως και τις 31 Μαρτίου 2026.













