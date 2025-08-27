Emirates | Open Day, σε Ρόδο και Αθήνα, πρόσληψης μελών για το πλήρωμα καμπίνας
Open Day πρόσληψης νέων μελών για το πλήρωμα καμπίνας πραγματοποιεί η Emirates στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, στις 9:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Plaza στη Ρόδο και στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 π.μ., στην Αθήνα.
Η αεροπορική εταιρεία αναζητά άτομα που ενδιαφέρονται για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας, με στόχο τη δημιουργία αξιομνημόνευτων στιγμών στους επιβάτες της. Δεδομένου ότι η ασφάλεια αποτελεί μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες της Emirates, ο ιδανικός υποψήφιος θα αναλαμβάνει με σιγουριά πρωτοβουλίες και τον έλεγχο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υπηρεσιών στο αεροσκάφος, την ασφάλεια και τις σχετικές διαδικασίες.
Όλο το πλήρωμα της Emirates θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις παγκόσμιας κλάσης προδιαγραφές στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις της Emirates στο Ντουμπάι.
Υποψήφιοι, που φιλοδοξούν να δώσουν ώθηση στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους, μπορούν να παρουσιαστούν στο Open Day με ένα ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα (CV) στα αγγλικά και μια πρόσφατη φωτογραφία, ενώ συνιστάται να προβούν σε προεγγραφή εδώ για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.
Όσοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μπορούν παρουσιαστούν στο Ξενοδοχείο Plaza στη Ρόδο καθώς και στο μέρος διεξαγωγής στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση emirates.com/careers.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να περάσουν όλη την ημέρα στους χώρους διεξαγωγής του Open Day. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα ενημερώνονται για τον χρόνο των περαιτέρω αξιολογήσεων και συνεντεύξεων την ίδια ημέρα.
Στην παγκόσμια ομάδα πληρώματος καμπίνας της Emirates περιλαμβάνονται περισσότερες από 148 εθνικότητες, αντικατοπτρίζοντας το μίγμα επιβατών της εταιρείας και τις διεθνείς δραστηριότητές της σε 145 προορισμούς σε έξι ηπείρους. Η αεροπορική εταιρεία διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο 254 αεροσκαφών ευρείας ατράκτου Airbus A350, τα εμβληματικά αεροσκάφη A380 και Boeing 777.
Η Emirates προσφέρει στους υποψηφίους μοναδικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε εξαιρετικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις κατάρτισης και ποικίλες ευκαιρίες ανάπτυξης στους υπαλλήλους της. Όλο το πλήρωμα της Emirates εδρεύει στην κοσμοπολίτικη πόλη του Ντουμπάι και απολαμβάνει ένα ελκυστικό πακέτο απασχόλησης που περιλαμβάνει διάφορα προνόμια, όπως αφορολόγητο μισθό, δωρεάν διαμονή που παρέχεται από την εταιρεία, δωρεάν μεταφορά προς και από την εργασία, εξαιρετική ιατρική κάλυψη, καθώς και αποκλειστικές εκπτώσεις για αγορές και δραστηριότητες αναψυχής στο Ντουμπάι.
Το αυξανόμενο παγκόσμιο δίκτυο της Emirates προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτικών ευκαιριών στις έξι ηπείρους που δραστηριοποιείται η αεροπορική εταιρεία. Το πλήρωμα καμπίνας της Emirates απολαμβάνει ελκυστικά ταξιδιωτικά προνόμια, τόσο τα ίδια τα άτομα που το αποτελούν όσο και οι οικογένειες και οι φίλοι τους, σε όλους τους προορισμούς της αεροπορικής εταιρείας.
- Η Emirates έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και 28 χρόνια και επί του παρόντος προσφέρει μία καθημερινή πτήση από Αθήνα προς το Νιούαρκ της Αμερικής και μία καθημερινή πτήση από Αθήνα προς Ντουμπάι.
