Επιμελητήριο Ηρακλείου | Προσοχή! - απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης σε επιχειρήσεις

Με τα μάτια του ξεναγού

Με τα μάτια του ξεναγού

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί η αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, με τα οποία ζητείται η καταβολή ποσού ύψους 50 ευρώ, εντός 7 ημερών για την υποτιθέμενη «καταχώριση της εταιρείας τους» σε κάποιο " Μητρώο".

Η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου "Μητρώου" δεν είναι εξουσιοδοτημένη, δεν έχει καμία σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. και ενδέχεται ν’ αποτελεί προσπάθεια εξαπάτησης.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. έχει ήδη επιβεβαιώσει πως τα μηνύματα αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Σημειώνεται ότι οι μοναδικές επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://www.businessportal.gr

Συστήνεται:

•Να μην καταβάλετε κανένα ποσό

•Να μην απαντήσετε στο μήνυμα

•Να μην μπείτε σε συνδέσμους που σας προτείνουν

• Να προωθήσετε το ύποπτο μήνυμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου: spatharaki@ebeh.gr

• Να επικοινωνήσετε με την Τράπεζά σας και να καταγγείλετε το συμβάν στην Ελληνική Αστυνομία / Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε περίπτωση που έχετε προβεί ήδη σε πληρωμή.

Για επιβεβαιωμένες και έγκυρες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τηλ: 2810 247030, κα Μαρία Σπαθαράκη, Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.