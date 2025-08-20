Επιμελητήριο Ηρακλείου | Προσοχή! - απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης σε επιχειρήσεις
20 Aug 2025, 11:05 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
TornosNews.gr
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί η αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, με τα οποία ζητείται η καταβολή ποσού ύψους 50 ευρώ, εντός 7 ημερών για την υποτιθέμενη «καταχώριση της εταιρείας τους» σε κάποιο " Μητρώο".
Η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου "Μητρώου" δεν είναι εξουσιοδοτημένη, δεν έχει καμία σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. και ενδέχεται ν’ αποτελεί προσπάθεια εξαπάτησης.
Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. έχει ήδη επιβεβαιώσει πως τα μηνύματα αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Σημειώνεται ότι οι μοναδικές επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://www.businessportal.gr
Συστήνεται:
•Να μην καταβάλετε κανένα ποσό
•Να μην απαντήσετε στο μήνυμα
•Να μην μπείτε σε συνδέσμους που σας προτείνουν
• Να προωθήσετε το ύποπτο μήνυμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου: spatharaki@ebeh.gr
• Να επικοινωνήσετε με την Τράπεζά σας και να καταγγείλετε το συμβάν στην Ελληνική Αστυνομία / Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε περίπτωση που έχετε προβεί ήδη σε πληρωμή.
Για επιβεβαιωμένες και έγκυρες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τηλ: 2810 247030, κα Μαρία Σπαθαράκη, Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
διαβάστε ακόμα
- Κρήτη: 82 διασώσεις σε 15 ημέρες – Οι λουόμενοι που αγνοούν τις προειδοποιήσεις 19/08 | 12:18
- Δήμος Αθηναίων: Νέος Διαγωνισμός 726.585 ευρώ για κλίνες σε ξενοδοχείο 18/08 | 06:39
- Όμιλος AKTOR | Σε κυκλοφορία το τμήμα Άκτιο – Άγιος Νικόλαος – Λευκάδα 12/08 | 16:57
- ΚΕΔΕ: Διαγωνισμός για υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και συνεδριάσεων 01/08 | 07:59
- ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για τη μελέτη αποκατάστασης και λειτουργίας του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης 31/07 | 15:19
- Αφαιρείται η "Γαλάζια Σημαία" από 12 ελληνικές ακτές 30/07 | 15:45
- Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τις εταιρείες μέλη του να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες με το ΓΕ.Μ.Η. 30/07 | 15:10
- Πώς συνεχίζουν τις τουριστικές σπουδές στα ΑΕΙ οι απόφοιτοι των Α.Σ.Τ. Ε. 30/07 | 07:02
- Γερμανικό δικαστήριο | Σοβαρός λόγος ακύρωσης κρουαζιέρας η κλοπή φαρμάκων κατά τη μεταφορά στο λιμάνι 29/07 | 10:37
- Κύθηρα | Φιλοξενία στους πυρόπληκτους του νησιού από τον Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων "Cerigo" 26/07 | 22:03
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό 19.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Γνωμοδοτήσεις για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Πρόταση | Χωρίς εισιτήριο οι κάτοικοι των Β. Σποράδων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Φωκικά 2025: Η γιορτή πολιτισμού της Φωκίδας επιστρέφει 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Αντίστροφη μέτρηση για τον Επετειακό Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Βόρεια Κέρκυρα: «Πράσινο φως» για τη σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Μικρών Λιμένων 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Air Canada: Σταδιακή επανεκκίνηση πτήσεων μετά τη συμφωνία με τα πληρώματα καμπίνας 19.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Ξενοδοχεία | Αναπροσαρμογή μισθώματος για το Elia Ermou Athens Hotel 20.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 10 Διαγωνισμός για μακροχρόνια μίσθωση έκτασης με σκοπό την επέκταση τουριστικής μονάδας στο Λιτόχωρο 20.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ