Έρευνα Yougov | Πώς οι «τσιμπημένες» τιμές αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Γερμανών

Μειούμενη τάση στα ταξίδια των Γερμανών, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει το 2024 όταν είχε ήδη ειπωθεί η τελευταία λέξη του revenge travel μετά τον COVID, καταγράφει νέα έρευνα του βρετανικού ερευνητικού ινστιτούτου Yougov για λογαριασμό του TravelTalk.

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (53%), από το σύνολο των 2.005 που συμμετείχαν, δήλωσε ότι δεν έκανε διακοπές αυτό το καλοκαίρι, με μόλις το 47% να ταξιδεύει παρά τις μεγάλες αυξήσεις τιμών.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Σεπτεμβρίου του 2025, έδειξε ότι, σε γενικές γραμμές, όσο ανεβαίνει η ηλικία των ταξιδιωτών, τόσο μειώνεται η επιθυμία για διακοπές. Ενώ το 64% της ηλικιακής ομάδας 55+ δεν έκανε κανένα ταξίδι, το αντίστοιχο ποσοστό για τους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών ήταν μόλις 32%. Ωστόσο, οι γενιές μεγαλύτερης ηλικίας ταξίδευαν πάντα λιγότερο, όπως επισημαίνει ο διευθυντής Ταξιδίων και Κινητικότητας στην Yougov, Christoph Zeh.

Ο κ. Zeh τονίζει ότι αλλαγές στη ζήτηση ήταν ιδιαίτερα έκδηλες στα οικογενειακά ταξίδια, που συνθέτουν ένα κρίσιμο target group για τα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Δύο στις τρεις οικογένειες με παιδιά ταξίδεψαν το καλοκαίρι του 2025 (67%), όμως το ένα τρίτο απέφυγε εντελώς να ταξιδέψει κατά την υψηλή σεζόν.

Μάλιστα, οι οικογένειες νιώθουν ιδιαίτερα επιβαρυμένες από τις αυξημένες τιμές, με έναν στους 5 ηλικίας 35-44 ετών (20%) και έναν στους τέσσερις ηλικίας 45-54 ετών, δηλαδή οι ομάδες που συνθέτουν πιο δυναμικά τα οικογενειακά ταξίδια, να δηλώνουν ότι αντιλαμβάνονται τις αυξήσεις τιμών ως «πολύ μεγάλες».

Απο τους 934 ερωτηθέντες, οι οποίοι δεν παρέλειψαν φέτος να κάνουν διακοπές παρά τα αυξημένα κόστη, το 43% δήλωσε ότι παρατήρησε σημαντικές αυξήσεις τιμών, το 27% μικρές αυξήσεις και μόνο το 18% πολύ σημαντικές αυξήσεις. Το 9% δεν είδε διαφορές.

Με εξαίρεση τις ηλικίες άνω των 80 ετών, που ταξιδεύουν λιγότερο, όλες οι υπόλοιπες γενιές παρατήρησαν αξιοσημείωτες αυξήσεις τιμών στα ταξίδια, με τους 45-60 να κάνουν λόγο για «πολύ μεγάλες» αυξήσεις.

Στην αύξηση τιμών, οι μικρότερες ηλικίες τείνουν να συντομεύουν τις καλοκαιρινές διακοπές προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Περίπου το 30% των ηλικιών 18-24 δήλωσαν ότι πρόσφατα έκαναν ταξίδι σύντομης διάρκειας. Εάν οι 14 ημέρες διακοπών γίνουν 10 και οι επτά 5, τότε αυτό δεν είναι ένα καλό σημάδι για τη βιομηχανία, υπογραμμίζει ο κ. Zeh.