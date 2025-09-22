Τουρκικός τουρισμός | Οι μειώσεις τιμών φέρνουν υψηλές πληρότητες το φθινόπωρο

Μπορεί το ημερολόγιο δείχνει φθινόπωρο, ωστόσο η τουριστική σεζόν στην Τουρκία κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Οι ελκυστικές τιμές και οι παρατεταμένες κρατήσεις διατηρούν τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα, προσφέροντας στους ξενοδόχους έναν «δεύτερο γύρο» ανάπτυξης που εκτείνεται μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι μειώσεις τιμών που ξεκίνησαν από τα μέσα Σεπτεμβρίου λειτούργησαν ως κίνητρο για ταξίδια της τελευταίας στιγμής. Στην Αττάλεια, οι πληρότητες για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αναμένεται να αγγίξουν το 90%, ενώ τα πακέτα διαμονής κοστολογούνται έως και 30% φθηνότερα από το καλοκαίρι. Τον Νοέμβριο, οι εκπτώσεις φτάνουν το 50%, με χαρακτηριστική προσφορά τετραήμερης διαμονής all-inclusive για δύο άτομα από 24.000 λίρες (περίπου 581 δολάρια).

Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Ξενοδόχων και Επιχειρηματιών Μεσογείου (AKTOB), Καν Καβαλόγλου, υπογράμμισε ότι οι οικογένειες με μικρά παιδιά και τα ζευγάρια βρίσκουν πλέον ιδανικές συνθήκες για διακοπές, καθώς οι εγχώριοι ταξιδιώτες απολαμβάνουν εκπτώσεις έως 30%. «Σε σχέση με την υψηλή περίοδο, οι τιμές είναι χαμηλότερες κατά 30% τον Σεπτέμβριο και 50% τον Νοέμβριο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κλιματική αλλαγή επιμηκύνει τη σεζόν μέχρι και την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Στη Μπόντρουμ, οι τιμές έχουν μειωθεί κατά 30–40%, σύμφωνα με τον επικεφαλής του περιφερειακού γραφείου του TÜRSAB, Μουσταφά Ντεμίρ. Οι κρατήσεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είναι ισχυρές, με τους Βρετανούς και τους Πολωνούς να κυριαρχούν στη ζήτηση. «Δεν παρατηρείται κάμψη στη ξένη πελατεία. Όσα καταλύματα συνδυάζουν ποιότητα και σωστή τιμή διατήρησαν υψηλές πληρότητες από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο», τόνισε.

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο η Αττάλεια είχε υποδεχθεί πάνω από 13 εκατ. επισκέπτες, κυρίως από τη Βρετανία, τη Ρωσία και τη Γερμανία. Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, 28,4 εκατ. ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία, σημειώνοντας πτώση 2,1% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι πέντε βασικές αγορές παραμένουν η Ρωσία, η Γερμανία, η Βρετανία, το Ιράν και η Βουλγαρία.

Σύμφωνα με το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης, τα τουριστικά έσοδα προβλέπεται να αγγίξουν τα 59,5 δισ. δολάρια το 2025, τα 61,8 δισ. το 2026 και τα 68,2 δισ. το 2028 — στόχοι που στηρίζονται πλέον όχι μόνο στην καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και στη δυναμική του φθινοπώρου.