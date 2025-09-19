Πως επηρεάζει ο τουρισμός την αγορά πολυτελών ακινήτων στο Μιλάνο

Η αγορά πολυτελών ακινήτων στην πόλη του Μιλάνου εξακολουθεί να συνιστά έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για την ιταλική οικονομία και παρουσιάζει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από το εγχώριο όσο και από το διεθνές κοινό.

Η εν λόγω αγορά διατηρεί σταθερά θετική δυναμική, παρά τις ευρύτερες οικονομικές προκλήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πρόσφατα στατιστικά δεδομένα που καταγράφουν αυξητική τάση στις τιμές και στη ζήτηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από τους φορείς OMI και Nomisma, το 2024 σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 5% στις τιμές των πολυτελών ακινήτων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για ακίνητα υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το ιστορικό κέντρο, η περιοχή Brera και η ζώνη μόδας, όπου παρατηρείται σταθερά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και περιορισμένη προσφορά.

Η γεωγραφική και πολιτισμική ταυτότητα του Μιλάνου, σε συνδυασμό με την προσβασιμότητα και τις αναπτυσσόμενες υποδομές, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του τομέα. Ειδικότερα, περιοχές όπως η Porta Nuova, το Corso Como, η CityLife και η περιοχή Fondazione Prada, γνωστές για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική και τις πολιτιστικές παρεμβάσεις, καταγράφουν σημαντική ανατίμηση ακινήτων και υψηλό ρυθμό απορρόφησης.

Η αυξανόμενη τάση για απόκτηση πολυτελών ακινήτων ενισχύεται και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως τα ευνοϊκά επιτόκια και η σταθερή τουριστική κίνηση, η οποία δημιουργεί ζήτηση για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και τουριστικής χρήσης. Επιπλέον, η στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη και τις έξυπνες κατοικίες εντείνει το ενδιαφέρον για νεόδμητα ή ανακαινισμένα ακίνητα με ενεργειακή αποδοτικότητα και σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Πάντως για τους τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και επενδυτές, είναι αναγκαία η προσεκτική επιλογή τοποθεσίας, βάσει τεκμηριωμένων προβλέψεων ανατίμησης, καθώς και η συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση κεφαλαίων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην ενημέρωση επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των φορολογικών κινήτρων που δύνανται να επηρεάσουν την τελική απόδοση των επενδύσεων.

Συμπερασματικά, η ανοδική πορεία της αγοράς πολυτελών ακινήτων στο Μιλάνο, σε συνδυασμό με τη σταθερή παρουσία διεθνών επενδυτών, διαμορφώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη διεθνοποίηση και των ελληνικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον κλάδο των ακινήτων και των συναφών υπηρεσιών (αρχιτεκτονική, interior design, τεχνικά γραφεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες, τουριστικά και real estate funds). Οι ελληνικές εταιρείες, με ισχυρή τεχνογνωσία, ποιοτικά έργα και ευελιξία, μπορούν να αξιοποιήσουν τις εξελίξεις αυτές για στρατηγικές συνεργασίες, ανάπτυξη έργων ή και παρουσία στο ιταλικό real estate.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο.