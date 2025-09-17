Αλβανία: Τα οφέλη για τουριστικές επενδύσεις από το Καθεστώς Στρατηγικού Επενδυτή - Έγκριση 2 μεγάλων πρότζεκτ

Η Αλβανική Υπηρεσία Ανάπτυξης Επενδύσεων δημοσίευσε ενημερωτικό δελτίο που αφορά τις επενδύσεις που δύνανται να υπαχθούν στο Καθεστώς Στρατηγικού Επενδυτή.

Ειδικότερα, στο ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται οι τομείς στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από το εν λόγω καθεστώς, με βασικά κριτήρια την ελάχιστη αξία της επένδυσης και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Επιλέξιμοι για το Καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων χαρακτηρίζονται 6 τομείς, η ενέργεια και η εξορυκτική δραστηριότητα, οι μεταφορές, οι υποδομές και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο τουρισμός, η γεωργία και αλιεία, η τεχνολογία και οικονομικές ζώνες ανάπτυξης, περιοχές προτεραιότητας τουριστικής ανάπτυξης. Για έκαστο εκ των ανωτέρω τομέων, η Υπηρεσία προσδιορίζει τα ελάχιστα επενδυτικά όρια που απαιτούνται, τόσο για την υπαγωγή στη «βοηθούμενη διαδικασία» όσο και για την ένταξη στην «ειδική διαδικασία».

Στον τουρισμό, το ελάχιστο όριο για τη βοηθούμενη διαδικασία είναι 5 εκατ. ευρώ και η δημιουργία τουλάχιστον 80 νέων θέσεων εργασίας, ενώ για την ειδική διαδικασία απαιτείται επένδυση τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις περιοχές προτεραιότητας τουριστικής ανάπτυξης, η βοηθούμενη διαδικασία απαιτεί επένδυση τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ και δημιουργία 150 νέων θέσεων εργασίας, ενώ η ειδική διαδικασία προϋποθέτει επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ και τουλάχιστον 600 νέες θέσεις εργασίας.

Στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη βοηθούμενη διαδικασία και 50 εκατ. ευρώ για την ειδική διαδικασία. Στον αγροτικό και αλιευτικό τομέα, η υπαγωγή στη βοηθούμενη διαδικασία προϋποθέτει επένδυση τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων ευρώ και 50 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ειδική διαδικασία απαιτεί επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ. Στον τομέα της τεχνολογίας και των οικονομικών ζωνών ανάπτυξης, το όριο για τη βοηθούμενη διαδικασία ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ, ενώ για την ειδική διαδικασία απαιτούνται 50 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, για άλλους τομείς που δεν περιλαμβάνονται ρητά, η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι επενδύσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 50 εκατ. ευρώ μπορούν να ενταχθούν στη βοηθούμενη διαδικασία, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το αρμόδιο Υπουργείο. Αντίστοιχα, επενδύσεις ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των 100 εκατ. ευρώ μπορούν να επωφεληθούν από το καθεστώς στρατηγικού επενδυτή μέσω της ειδικής διαδικασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το Καθεστώς Στρατηγικού Επενδυτή στην Αλβανία παρέχει μια σειρά από διοικητικές και θεσμικές διευκολύνσεις για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, ενισχύοντας τη δυναμική ανάπτυξης και την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Ήδη, η Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων της Αλβανίας ενέκρινε πρόσφατα τέσσερα νέα πρότζεκτ που αφορούν διάφορους τομείς, όπως τον τουρισμό, την ενέργεια και τη βιομηχανία. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός ξενοδοχείου στο Ksamil από την «AICA Imobilare», αξίας 45 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσει 180 νέες θέσεις εργασίας, ένα νέο εργοστάσιο διυλιστήριο νικελίου και εργοστασίου τούβλων στο Perrenjas, από την «CVMR Albania», συνολικής αξίας 205 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη παραγωγή 10.000 τόνων σιδήρου-νικελίου ετησίως χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη απόβλητα επεξεργασίας νικελίου, το τουριστικό συγκρότημα «Pashaliman Laguna Eko Resort» στην Vlora, από την «Meta Resorts Albania», αξίας 21 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και την ανάπτυξη πλωτών κατασκευών, προωθώντας παράλληλα τον αειφόρο τουρισμό στην περιοχή, καθώς και το «Kirax Integrated Wind and Photovoltaic Park» στη Lezhe, από την «Kirac Green Energy», μέλος του τουρκικού ομίλου Kirac, αξίας περίπου 130 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται, ότι το τελευταίο πρότζεκτ αφορά την κατασκευή ενός υβριδικού ενεργειακού πάρκου, το οποίο θα συνδυάζει αιολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια με ισχύ 125 MW, το οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Αλβανίας.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Τίρανα.