Νέα μεγάλα επενδυτικά πρότζεκτ στην Αλβανία σε τουρισμό, ενέργεια και βιομηχανία
17 Sep 2025, 08:05 | ΚΟΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Η Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων της Αλβανίας έδωσε το «πράσινο φως» σε τέσσερα νέα έργα συνολικής αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν τον τουρισμό, την ενέργεια και τη βιομηχανία.
Στον τουριστικό τομέα ξεχωρίζει η επένδυση της «AICA Imobilare» για την κατασκευή ξενοδοχείου στο Ksamil, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει 180 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η «Meta Resorts Albania» σχεδιάζει το «Pashaliman Laguna Eko Resort» στη Vlora, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, πλωτές κατασκευές και δράσεις που θα ενισχύσουν το μοντέλο αειφόρου τουρισμού στην περιοχή.
Στη βιομηχανία, η «CVMR Albania» προχωρά στην κατασκευή διυλιστηρίου νικελίου και εργοστασίου τούβλων στο Perrenjas, συνολικής αξίας 205 εκατ. ευρώ. Η μονάδα θα επεξεργάζεται απόβλητα νικελίου, παράγοντας περίπου 10.000 τόνους σιδήρου-νικελίου ετησίως.
Τέλος, στον ενεργειακό τομέα, η «Kirac Green Energy», μέλος του τουρκικού ομίλου Kirac, θα επενδύσει περί τα 130 εκατ. ευρώ στη δημιουργία του «Kirax Integrated Wind and Photovoltaic Park» στη Lezhe. Πρόκειται για ένα υβριδικό πάρκο ισχύος 125 MW, που θα συνδυάζει αιολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Αλβανίας.
διαβάστε ακόμα
- Αλβανία: Τα οφέλη για τουριστικές επενδύσεις από το Καθεστώς Στρατηγικού Επενδυτή - Έγκριση 2 μεγάλων πρότζεκτ 17/09 | 08:10
- Ισπανία: Μαχαίρι στο κάπνισμα στους δημόσιους χώρους φέρνει νέο νομοσχέδιο 12/09 | 16:42
- Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση των ξένων τουριστών στο εξάμηνο 12/09 | 07:40
- Marassi Red Sea: Η Αίγυπτος επενδύει 16 δισ. ευρώ για νέο τουριστικό mega-προτζεκτ 10/09 | 13:42
- Ενισχυμένα τα ταξίδια των Ουκρανών το 2025 - H Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς 10/09 | 08:20
- Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09/09 | 15:23
- Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09/09 | 15:34
- Κατώτατος μισθός: Αύξηση κατά 37% στη Σερβία σε 12 μήνες - Στα 1.126 ευρώ στη Πολωνία εν μέσω αντιδράσεων 10/09 | 07:20
- Στα 4,2 δισ. ευρώ το κόστος για τις επιχειρήσεις από την πιθανή κατάργηση 2 αργιών στη Γαλλία 10/09 | 08:00
- Ελβετία: Προς παράταση ισχύος του μειωμένου ειδικού συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία 08/09 | 06:55
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 AEGEAN: Κέρδη ρεκόρ και αύξηση επιβατών το α’ 6μηνο – 6 νέα αεροσκάφη-«φτερά» για νέες αγορές 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Σε υψηλά 15ετίας οι συναλλαγές στην Ελληνική αγορά ακινήτων 16.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 4 Χρίστος Δήμας: Τριετές σχέδιο για την αεροναυτιλία - "Σημαντικές ενέργειες για την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ" 16.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 5 Ikos Resorts | Συνεχίζεται η επέκταση των ξενοδοχείων της σε Κέρκυρα, Χαλκιδική και Κρήτη 16.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ξαναζωντανεύει το Ενυδρείο Βυρώνειας ως πόλος τουρισμού και εκπαίδευσης 17.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Πρόταση του Δημάρχου Χερσονήσου για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των παραλιών 16.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Σταθεροποιείται η απόδοση των Airbnb στην Ελλάδα – Τι δείχνει ο Αύγουστος για την Αθήνα 16.09.2025 | AIRBNB
- 9 Στη Λήμνο τουριστικοί πράκτορες της Τουρκίας με συμφωνίες για περισσότερους τούρκους επισκέπτες το 2026 16.09.2025 | ΕΟΤ
- 10 ΥΠΑ: Αύξηση 4,6% της επιβατικής κίνησης στα Ελληνικά αεροδρόμια το οκτάμηνο του 2025 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ