Νέα μεγάλα επενδυτικά πρότζεκτ στην Αλβανία σε τουρισμό, ενέργεια και βιομηχανία

Η Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων της Αλβανίας έδωσε το «πράσινο φως» σε τέσσερα νέα έργα συνολικής αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν τον τουρισμό, την ενέργεια και τη βιομηχανία.

Στον τουριστικό τομέα ξεχωρίζει η επένδυση της «AICA Imobilare» για την κατασκευή ξενοδοχείου στο Ksamil, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει 180 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η «Meta Resorts Albania» σχεδιάζει το «Pashaliman Laguna Eko Resort» στη Vlora, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, πλωτές κατασκευές και δράσεις που θα ενισχύσουν το μοντέλο αειφόρου τουρισμού στην περιοχή.

Στη βιομηχανία, η «CVMR Albania» προχωρά στην κατασκευή διυλιστηρίου νικελίου και εργοστασίου τούβλων στο Perrenjas, συνολικής αξίας 205 εκατ. ευρώ. Η μονάδα θα επεξεργάζεται απόβλητα νικελίου, παράγοντας περίπου 10.000 τόνους σιδήρου-νικελίου ετησίως.

Τέλος, στον ενεργειακό τομέα, η «Kirac Green Energy», μέλος του τουρκικού ομίλου Kirac, θα επενδύσει περί τα 130 εκατ. ευρώ στη δημιουργία του «Kirax Integrated Wind and Photovoltaic Park» στη Lezhe. Πρόκειται για ένα υβριδικό πάρκο ισχύος 125 MW, που θα συνδυάζει αιολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Αλβανίας.