Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση των ξένων τουριστών στο εξάμηνο
12 Sep 2025, 07:40 | ΚΟΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο συνολικός αριθμός τουριστών στη Βόρεια Μακεδονία κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου αυξήθηκε κατά 13,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας τη γειτονικής χώρας.
Ειδικότερα, ο αριθμός των εγχώριων τουριστών μειώθηκε κατά 2,5%, ενώ αυτός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 19,7%. Στο εξάμηνο ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 8,5%.
Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιούνιο ο αριθμός των τουριστών στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε 126.415 άτομα, εκ των οποίων το 20,1% ήταν εγχώριοι τουρίστες και το 79,9% ήταν ξένοι τουρίστες. Αντίστοιχα, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων τον Ιούνιο ήταν 243.157, εκ των οποίων το 26,7% πραγματοποιήθηκε από εγχώριους τουρίστες και το 73,3% από ξένους τουρίστες.
Στο μεταξύ το Υπουργείο Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε πρόσφατα σε ανακοινώσεις για το πλέγμα προτεραιοτήτων της χώρας στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές για το διάστημα έως και το 2028. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις εκτός από το εμβληματικό έργο ανακατασκευής και κατασκευής νέας, ταχείας σιδηροδρομικής γραμμής στον Διάδρομο 10 (προς Ελλάδα και Σερβία), επισημαίνεται η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων συντήρησης του οδικού Διαδρόμου 10 ιδίως στα τμήματα των περιοχών Demir Kapija, Veles, Kumanovo. Παράλληλα γίνεται λόγος για αναβάθμιση του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου Σκοπίων ενώ προκύπτει ότι η επονομαζόμενη δημόσια επιχείρηση Οδοποιίας, με σωρευτικά χρέη άνω των 28 εκ. ευρώ, που είναι αρμόδια για την εκτέλεση οδικών έργων, τοπικού κυρίως βεληνεκούς αναμένεται να αναδιαρθρωθεί, προκειμένου να επιτελέσει επαρκέστερα την αποστολή της. Όσον αφορά στην σιδηροδρομική γραμμή του Άξονα 8 αποφασίστηκε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Σκοπίων - Κίτσεβο (τμήμα του Διαδρόμου 8 δυτικά των Σκοπίων και προς σύνορα με Αλβανία) θα αρχίσει άμεσα να ανακατασκευάζεται με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών σε βάθος 2-2,5 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχετικού έργου αναμένεται να φτάσει σε 300 εκατ. ευρώ.
Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια.
