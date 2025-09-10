Marassi Red Sea: Η Αίγυπτος επενδύει 16 δισ. ευρώ για νέο τουριστικό mega-προτζεκτ
10 Sep 2025, 13:42 | ΚΟΣΜΟΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Η Αίγυπτος προχωρά σε ένα φιλόδοξο τουριστικό πρότζεκτ, το δεύτερο μέσα σε μία διετία, ύψους σχεδόν 16 δισ. ευρώ, στοχεύοντας να ενισχύσει τη θέση της ως κορυφαίου προορισμού πολυτελούς και βιώσιμου τουρισμού.
Σύμφωνα με το fvw, το νέο πρότζεκτ, με τίτλο Marassi Red Sea, θα αναπτυχθεί σε βάθος τετραετίας νότια της Χουργκάντα και θα καλύπτει έκταση περίπου δέκα τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία δώδεκα υπερπολυτελών ξενοδοχείων και πλωτών καταλυμάτων εμπνευσμένων από τις Μαλδίβες, μαρίνες με δύο μικρά λιμάνια, παραλιακό μέτωπο 400 μέτρων, ιδιωτικές παραλίες, τεχνητές λιμνοθάλασσες καθώς και 500 καταστήματα και εστιατόρια, σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα ευεξίας και αθλητικές εγκαταστάσεις.
Το πρότζεκτ θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο συμβολαίου που υπέγραψε η κυβέρνηση με την εταιρία ακινήτων Emaar Misr των ΗΑΕ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης, το mega πρότζεκτ θα δημιουργήσει 150.000 έως 170.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών, και περίπου 25.000 μόνιμες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ το ετήσιο όφελος για την αιγυπτιακή οικονομία υπολογίζεται σε 85–170 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η επένδυση θα ενισχύσει επίσης τον αερολιμένα της Χουργκάντα, το λιμάνι της Σαφάγκα, τον αγροτικό τομέα, τις μεταφορές και το λιανικό εμπόριο.
Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική της Αιγύπτου να προσελκύει 30 εκατ. τουρίστες ετησίως έως το 2028. Παρόλα αυτά, έχουν εκφραστεί ενστάσεις ως προς το οικολογικό αποτύπωμά του και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Τον Φεβρουάριο του 2024 η Αίγυπτος προέβη σε συμφωνία με εταιρία των ΗΑΕ προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω το Ras Elhekma στην αιγυπτιακή Μεσόγειο, με κεφάλαια ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ.
