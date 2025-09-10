Ενισχυμένα τα ταξίδια των Ουκρανών το 2025 - H Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς

Περισσότερο από 70% αυξήθηκε ο εγχώριος τουρισμός στην Ουκρανία το φετινό καλοκαίρι σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με την Ίρινα Μοσουλέζνα, CEO της Join UP! Ukraine. Ο τουρ οπερέιτορ εξυπηρέτησε πάνω από 236.000 ταξιδιώτες στο εσωτερικό της χώρας κατά τη θερινή περίοδο, δείχνοντας μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη παρά τις συνεχιζόμενες συνθήκες πολέμου.

Συνολικά, 325.000 Ουκρανοί ταξίδεψαν με τις υπηρεσίες της Join UP! στο οκτάμηνο του 2025, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τους 260.000 το 2024, τους 238.000 το 2023 και τους μόλις 158.000 το 2022. Η σταθερή ανοδική τάση καταδεικνύει την ενίσχυση τόσο του εγχώριου όσο και του εξερχόμενου τουρισμού.

Άνοδος της ζήτησης και στροφή στον ψηφιακό τουρισμό

Η εταιρεία αποδίδει τις επιδόσεις του καλοκαιριού στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών και στην εντονότερη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών. Όπως τόνισε η Μοσουλέζνα, οι online κρατήσεις B2C εμφανίζουν άνοδο, δείχνοντας ότι οι Ουκρανοί καταναλωτές στρέφονται σε πιο αυτόνομους και τεχνολογικά υποστηριζόμενους τρόπους οργάνωσης των διακοπών τους. Παράλληλα, παρατηρείται επιστροφή στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό διακοπών, με κρατήσεις ήδη για το καλοκαίρι του 2026 – εξέλιξη που διαφοροποιείται από τα πρώτα χρόνια του πολέμου, όταν κυριαρχούσαν οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής λόγω αβεβαιότητας.

Δημοφιλείς και νέοι προορισμοί

Οι κορυφαίοι προορισμοί για το καλοκαίρι του 2025 ήταν η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Η Join UP! πρόσθεσε νέους προορισμούς όπως η Μαγιόρκα και το Αλικάντε στην Ισπανία, καθώς και νέες πτήσεις προς τη Χαλκιδική.

Στις αναδυόμενες επιλογές ξεχώρισε το θέρετρο Ελ Αλαμέιν στην Αίγυπτο, ενώ στην Τουρκία καταγράφηκε δυναμική επιστροφή των δημοφιλών περιοχών Μπόντρουμ και Νταλαμάν. Παρά την αύξηση του κόστους διακοπών, η Τουρκία διατήρησε την πρωτιά και ενίσχυσε την προσφορά της.

Προοπτικές

Τα στοιχεία δείχνουν μια προσεκτική αλλά σταθερή ανάκαμψη του ουκρανικού τουριστικού κλάδου, με την εταιρεία να προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη το 2026, καθώς όλο και περισσότεροι Ουκρανοί επιστρέφουν στις ταξιδιωτικές τους συνήθειες πριν από τον πόλεμο και ανακαλύπτουν νέους προορισμούς σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.