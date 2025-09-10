Ενισχυμένα τα ταξίδια των Ουκρανών το 2025 - H Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς
10 Sep 2025, 08:20 | ΚΟΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Περισσότερο από 70% αυξήθηκε ο εγχώριος τουρισμός στην Ουκρανία το φετινό καλοκαίρι σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με την Ίρινα Μοσουλέζνα, CEO της Join UP! Ukraine. Ο τουρ οπερέιτορ εξυπηρέτησε πάνω από 236.000 ταξιδιώτες στο εσωτερικό της χώρας κατά τη θερινή περίοδο, δείχνοντας μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη παρά τις συνεχιζόμενες συνθήκες πολέμου.
Συνολικά, 325.000 Ουκρανοί ταξίδεψαν με τις υπηρεσίες της Join UP! στο οκτάμηνο του 2025, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τους 260.000 το 2024, τους 238.000 το 2023 και τους μόλις 158.000 το 2022. Η σταθερή ανοδική τάση καταδεικνύει την ενίσχυση τόσο του εγχώριου όσο και του εξερχόμενου τουρισμού.
Άνοδος της ζήτησης και στροφή στον ψηφιακό τουρισμό
Η εταιρεία αποδίδει τις επιδόσεις του καλοκαιριού στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών και στην εντονότερη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών. Όπως τόνισε η Μοσουλέζνα, οι online κρατήσεις B2C εμφανίζουν άνοδο, δείχνοντας ότι οι Ουκρανοί καταναλωτές στρέφονται σε πιο αυτόνομους και τεχνολογικά υποστηριζόμενους τρόπους οργάνωσης των διακοπών τους. Παράλληλα, παρατηρείται επιστροφή στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό διακοπών, με κρατήσεις ήδη για το καλοκαίρι του 2026 – εξέλιξη που διαφοροποιείται από τα πρώτα χρόνια του πολέμου, όταν κυριαρχούσαν οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής λόγω αβεβαιότητας.
Δημοφιλείς και νέοι προορισμοί
Οι κορυφαίοι προορισμοί για το καλοκαίρι του 2025 ήταν η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Η Join UP! πρόσθεσε νέους προορισμούς όπως η Μαγιόρκα και το Αλικάντε στην Ισπανία, καθώς και νέες πτήσεις προς τη Χαλκιδική.
Στις αναδυόμενες επιλογές ξεχώρισε το θέρετρο Ελ Αλαμέιν στην Αίγυπτο, ενώ στην Τουρκία καταγράφηκε δυναμική επιστροφή των δημοφιλών περιοχών Μπόντρουμ και Νταλαμάν. Παρά την αύξηση του κόστους διακοπών, η Τουρκία διατήρησε την πρωτιά και ενίσχυσε την προσφορά της.
Προοπτικές
Τα στοιχεία δείχνουν μια προσεκτική αλλά σταθερή ανάκαμψη του ουκρανικού τουριστικού κλάδου, με την εταιρεία να προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη το 2026, καθώς όλο και περισσότεροι Ουκρανοί επιστρέφουν στις ταξιδιωτικές τους συνήθειες πριν από τον πόλεμο και ανακαλύπτουν νέους προορισμούς σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
διαβάστε ακόμα
- Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09/09 | 15:23
- Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09/09 | 15:34
- Κατώτατος μισθός: Αύξηση κατά 37% στη Σερβία σε 12 μήνες - Στα 1.126 ευρώ στη Πολωνία εν μέσω αντιδράσεων 10/09 | 07:20
- Στα 4,2 δισ. ευρώ το κόστος για τις επιχειρήσεις από την πιθανή κατάργηση 2 αργιών στη Γαλλία 10/09 | 08:00
- Ελβετία: Προς παράταση ισχύος του μειωμένου ειδικού συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία 08/09 | 06:55
- Ντουμπρόβνικ με ραντεβού: Από το 2026 προκράτηση για τα διάσημα τείχη 04/09 | 12:39
- Δεκαετής Στρατηγική Υποδομών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Στο επίκεντρο η μάχη για προσιτή στέγη 05/09 | 07:18
- Έρχεται το Δείπνο των Χιλίων στην Πάρμα 05/09 | 06:20
- Σε άνοδο το τουριστικό ρεύμα στο Μιλάνο με ώθηση από τους Αμερικανούς τουρίστες 04/09 | 07:10
- Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας 03/09 | 15:00
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project; 09.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 ΕΛΙΜΕ: Συνεδρίαση και συνάντηση με Α. Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων 09.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ
- 5 Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 6 Α. Τζιτζικώστας από ΔΕΘ: Να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο του τουρισμού - Αν δεν τον διαχειριστούμε σωστά κινδυνεύει 09.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 7 Ο Γενικός Διευθυντής στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης 09.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 8 ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 9 Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Ξενοδοχεία: «Μάχη» για το food waste στον πρωινό μπουφέ – Τι αλλάζουν οι μεγάλες αλυσίδες 09.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ