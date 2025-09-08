Ελβετία: Προς παράταση ισχύος του μειωμένου ειδικού συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία

Ο ειδικός συντελεστής ΦΠΑ 3,8% για τους ξενοδοχειακούς και τους σχετικούς με ξενοδοχεία τομείς πρόκειται να παραταθεί για επιπλέον οκτώ χρόνια έως το τέλος του 2035 στην Ελβετία.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της χώρας, σε συνεδρίασή του εκκίνησε την σχετική διαβούλευση, σε συνέχεια πρότασης του Κοινοβουλίου με θέμα «Ειδικός Συντελεστής ΦΠΑ. Δίνοντας στον Τουρισμό έναν Αξιόπιστο Μακροπρόθεσμο Ορίζοντα». Να σημειωθεί ότι η παράταση της περιόδου εφαρμογής του εν λόγω ειδικού συντελεστή έχει ως αποτέλεσμα έλλειμμα εσόδων περίπου 300 εκατ. ελβετικών φράγκων ετησίως για τη Συνομοσπονδία. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διαρκέσει έως τις 13 Νοεμβρίου 2025.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, η συνολική απασχόληση (εκτός του πρωτογενούς τομέα) στην Ελβετία αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι επιχειρήσεις ανέφεραν 10% λιγότερες κενές θέσεις εργασίας σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Bisnode, το 2024 περίπου 4.813 εταιρείες έκλεισαν τις πόρτες τους στην Ελβετία, σημειώνοντας αύξηση κατά 2% σε ετήσια βάση, κυρίως στους τομείς των κατασκευών, της υγειονομικής περίθαλψης και του κλάδου της εστίασης. Η αύξηση των πτωχεύσεων ήταν ιδιαίτερα σημαντική στα ημι-καντόνια Appenzell Innerrhoden (+67%) και Outerrhoden (+38%), καθώς και στο Neuchâtel (+36%), το Nidwalden (+30%) και το Schaffhausen (+29%). Το Obwalden (-21%), το Graubünden (-11%) και η Ζυρίχη (-6%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις πτωχεύσεων κατά την περσινή περίοδο. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό χώρο στην Ελβετία μειώθηκαν κατά 0,7% σε ονομαστικούς όρους το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικώς, οι επενδύσεις στην κατασκευή κτιρίων μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι επενδύσεις σε έργα ανακαίνισης αυξήθηκαν κατά 2,3%.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βέρνη.