Πέντε νησιά για Σαββατοκύριακα που μένουν αξέχαστα

Κείμενο Δημήτρης Σταθόπουλος | Φωτογραφίες: discovergreece.com

Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να πετάξεις μακριά για να νιώσεις ότι άλλαξες κόσμο. Τα νησιά του Σαρωνικού και των κοντινών Κυκλάδων κρύβουν μια μαγεία που ξεχωρίζει: είναι τόσο κοντά στην Αθήνα που μπορείς να φτάσεις σε λιγότερο από δύο ώρες, όμως η ατμόσφαιρά τους σε μεταφέρει σε έναν άλλο ρυθμό ζωής. Ας ανακαλύψουμε μαζί πέντε προορισμούς που αξίζει να εξερευνήσεις ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο.

Ύδρα: Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε στυλάτα

Από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου στο λιμάνι της Ύδρας, θα καταλάβεις γιατί καλλιτέχνες όπως ο Πικάσο και ο Σαγκάλ ερωτεύτηκαν αυτό το νησί. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, μόνο τα βήματά σου ή, αν προτιμάς την αυθεντική εμπειρία, τα γαϊδουράκια. Τα καλντερίμια σε οδηγούν σε κρυφές γωνιές με αρχοντικά από την εποχή που το νησί ήταν ναυτική δύναμη. Το απόγευμα, βρες μια ταράτσα με θέα στο λιμάνι, παράγγειλε έναν καφέ και απόλαυσε το θέαμα του ήλιου που βυθίζεται πίσω από τα βουνά της Πελοποννήσου.

Σπέτσες: Το νησί με τις Καπετάνισσες

Η Μπουμπουλίνα δεν επέλεξε τυχαία τις Σπέτσες για να στήσει το αρχηγείο της. Το νησί έχει μια αριστοκρατική αύρα που διατηρείται μέχρι σήμερα. Περπάτησε στην παραλιακή από τη Ντάπια μέχρι το Παλιό Λιμάνι, όπου στα παραδοσιακά καρνάγια συνεχίζουν να φτιάχνονται καΐκια με τον ίδιο τρόπο εδώ και αιώνες. Αν θέλεις να δεις το νησί από μια άλλη οπτική γωνία, νοίκιασε ένα ποδήλατο ή μια άμαξα. Είναι ο καλύτερος τρόπος να φτάσεις στις απομονωμένες παραλίες της νότιας ακτής.

Αίγινα: Φιστίκια, ναοί και απέραντο γαλάζιο

Σε μόλις μία ώρα από τον Πειραιά βρίσκεσαι σε έναν προορισμό που συνδυάζει τα πάντα. Ξεκίνα τη μέρα σου με επίσκεψη στον ναό της Αφαίας, ένα από τα πιο διατηρημένα αρχαία μνημεία της χώρας, που στέκεται περήφανο σε λόφο με πανοραμική θέα. Το μεσημέρι, κατέβα στην για φρέσκο ψάρι δίπλα στη θάλασσα και μη ξεχάσεις να αγοράσεις τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης πριν επιστρέψεις. Τα βράδια εδώ έχουν μια χαλαρή ατμόσφαιρα που σε κάνει να αισθάνεσαι σαν να είσαι στο εξοχικό φίλων.

Πόρος: Το πράσινο διαμάντι του Σαρωνικού

Το μυστικό του Πόρου είναι απλό: πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και μια γαλήνη που σε κάνει να ξεχνάς τις υποχρεώσεις. Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Henry Miller το ήξεραν καλά. Κάθισε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα στο Γαλατά, ακριβώς απέναντι από το νησί, και παρατήρησε τις βάρκες να διασχίζουν το στενό. Ή κάνε μια βόλτα στο ρολόι της πόλης για να δεις το ηλιοβασίλεμα να χρωματίζει τα νεοκλασικά κτίρια με χρυσαφένιες αποχρώσεις.

Κέα: Η κυκλαδίτικη γοητεία σε μία ώρα

Αν νομίζεις ότι οι Κυκλάδες είναι μακριά, η Κέα θα σε διαψεύσει. Από το λιμάνι του Λαυρίου φτάνεις σε χρόνο ρεκόρ σε έναν προορισμό που προσφέρει το γνήσιο κυκλαδίτικο τοπίο: λευκά σπιτάκια, γραφικά καφενεία και παραλίες που κόβουν την ανάσα. Οι πιο περιπετειώδεις μπορούν να πεζοπορήσουν μέχρι τα ερείπια της αρχαίας Καρθαίας, μια διαδρομή που ανταμείβει με μοναδικές εικόνες.

Αυτά τα πέντε νησιά αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να σχεδιάζεις εβδομάδες πριν για να ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία. Κάποιες φορές, η καλύτερη απόδραση είναι αυτή που αποφασίζεις την Παρασκευή το βράδυ.