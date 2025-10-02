Οι κορυφαίοι αναρριχητές του κόσμου στην Κάλυμνο για το Διεθνές Φεστιβάλ | Τι λέει στο ΤΝ ο δήμαρχος Ι. Μαστροκούκος

Στο παγκόσμιο καλεντάρι της αναρριχησης επιστρέφει η Κάλυμνος με το Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης που θα λάβει χώρα στις 16-19 Οκτωβρίου στο νησί των σφουγγαράδων. Μετά από μια ανάπαυλα έξι ετών, επιστρέφει στο διεθνές προσκήνιο η Κάλυμνος, με τον δήμαρχο του νησιού Ιωάννη Στ. Μαστροκούκο να τονίζει στο Τornos Νews ότι το Αναρριχητικό Φεστιβάλ επιστρέφει δυναμικά και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, μετά από μια περίοδο όπου οι διοργανώσεις περιορίζονταν σε τοπικό επίπεδο μέχρι τώρα.

Ένα φεστιβάλ με διεθνή αίγλη

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την επιστροφή του Παγκόσμιου Αναρριχητικού Φεστιβάλ στην Κάλυμνο», τονίζει ο δήμαρχος Καλυμνίων, Ιωάννης Στ. Μαστροκούκος. «Η διοργάνωση επανατοποθετείται στον διεθνή χάρτη, αναδεικνύοντας ξανά το νησί μας ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για την αναρρίχηση. Εστιάζοντας στη στόχευση της διοργάνωσης που έχει αναλάβει άλλωστε και ο δήμος, σημειώνει ότι στόχος είναι να στηριχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτό το μοναδικό άθλημα, εντάσσοντάς το ουσιαστικά στην ταυτότητα και την κουλτούρα του τόπου. «Στα βράχια της Καλύμνου θα βρεθούν αθλητές, λάτρεις της αναρρίχησης και επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου, μοιραζόμενοι εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες», αναφέρει ο δήμαρχος του νησιού.

Η Κάλυμνος δείχνει τον δρόμο του εναλλακτικού τουρισμού

Η Κάλυμνος εδώ και χρόνια έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα, προσελκύοντας κάθε χρόνο πάνω από 15.000 αναρριχητές. Παράλληλα, το νησί επενδύει σε νέες θεματικές δραστηριότητες που το μετατρέπουν σε έναν αυθεντικό, 12μηνο προορισμό για τους λάτρεις της φύσης, του αθλητισμού και της περιπέτειας.

Σε μια εποχή που ο ελληνικός τουρισμός αναζητά τρόπους να επεκτείνει τη σεζόν πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες, η Κάλυμνος ξεχωρίζει ως φωτεινό παράδειγμα. Οι επιβλητικοί βράχοι της, οι γραφικοί όρμοι και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου έχουν καταστήσει το νησί σημείο αναφοράς για την αναρρίχηση παγκοσμίως. Κάθε διαδρομή στα βράχια της Καλύμνου συνδυάζει ένταση και θέα που κόβει την ανάσα, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία που συνδέει το άθλημα με τη μοναδική φυσική ομορφιά του τόπου.

«Η αναρρίχηση άναψε τη σπίθα για μια νέα εποχή στον τουρισμό του νησιού», είχε τονίσει στο Tornos News και ο πρόεδρος των ξενοδόχων, Νίκος Τσαγκάρης. «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: πάνω από 15.000 αναρριχητές επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κάλυμνο, πολλοί επιστρέφοντας κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Η παρουσία τους δίνει ζωή στο νησί όλο το χρόνο και αναδεικνύει την Κάλυμνο ως έναν προορισμό που συνδυάζει περιπέτεια, φύση και αυθεντικότητα».



