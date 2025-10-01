Ο Ν. Χαραλάμπους στο ΤΝ | Το 2026 ξεκινούν τα υδροπλάνα - Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο

Συνέντευξη στον Κωστή Χαλκιαδάκη

Την εκτίμηση του ότι "η Ελλάδα μπορεί να γίνει το παγκόσμιο κέντρο των υδροπλάνων" εκφράζει σε συνέντευξή του στο Tornos News o Νικόλας Χαραλάμπους, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας Υδροπλάνα Ελλάδας (Hellenic Seaplanes). Βεβαίως, ο κ. Χαραλάμπους δεν παραλείπει να αναφερθεί στο καθημερινό "power game" με το βαθύ κράτο,ς που ακόμα και σήμερα λίγο πριν την έναρξη των εμπορικών πτήσεων δίνει η εταιρία.

Με αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό μιλά στο Tornos News για ένα όραμα που κρατά πάνω από δώδεκα χρόνια για να καταστεί η Ελλάδα το φυσικό σπίτι των υδροπλάνων, ένα κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας στον παγκόσμιο χάρτη αερομεταφορών, όπως σημειώνει. «Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει το κέντρο των υδροπλάνων σε όλο τον κόσμο. Το 2026 ξεκινάμε σίγουρα τις πτήσεις μας» τονίζει, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσπάθεια, αν και πολυετής, βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο αδειοδοτήσεων για εμπορική εκμετάλλευση.

Δώδεκα χρόνια αγώνα με «συμπληγάδες»

Το νομικό πλαίσιο για τα υδατοδρόμια εισήχθη στη Βουλή το 2013. Από τότε, όπως εξηγεί, ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου.

«Είχαμε ενθουσιασμό, αλλά δεν διαβάσαμε τα "μικρά γράμματα" του νόμου που ουσιαστικά ναρκοθετούσαν την πορεία μας», αναφέρει. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια, η Hellenic Seaplanes έχει καταφέρει να λάβει άδειες για μόλις 5 υδατοδρόμια και 35 υδάτινα πεδία – σύνολο 38 προορισμοί. Έχουν κατατεθεί αιτήσεις για περισσότερους από 250, ωστόσο, όπως λέει ο κ. Χαραλάμπους, «πολλές φορές κολλάμε σε αστείες δικαιολογίες, όπως ότι η περιοχή δεν έχει ραδιοκάλυψη ή ότι υπάρχουν πολλά σκάφη. Ακόμα και μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Μήλος, η Πάρος και η Σαντορίνη, κινδυνεύουν να αποκλειστούν λόγω αβάσιμων ενστάσεων για τη ναυσιπλοΐα». Η καθημερινότητα θυμίζει «power game», όπως τη χαρακτηρίζει: «Δεν είναι όλα εύκολα, περνάμε μέσα από συμπληγάδες, με αρνητικές εισηγήσεις και νέα εμπόδια να εμφανίζονται συνεχώς».

Με αρχή το Ιόνιο και σε όλη την Ελλάδα ο στόχος της ανάπτυξης

Παρά τις δυσκολίες, ο σχεδιασμός είναι σαφής: οι πρώτες πτήσεις θα ξεκινήσουν στο Ιόνιο, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο Αιγαίο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. «Η Σητεία και τα Χανιά είναι ήδη αδειοδοτημένα, ενώ ακολουθούν το Ρέθυμνο και η Ιεράπετρα. Στόχος είναι η σύνδεση της Κρήτης με το Αιγαίο και την ηπειρωτική Ελλάδα», σημειώνει.

Σε κάθε περίπτωση τα νησιά του Ιονίου αλλά και η Πελοπόννησος θα αποτελέσουν τα πρώτα ιδανικά μέρη για τουριστικές περιηγήσεις για κάθε υποψήφιο πελάτη. Τα εισιτήρια θα κυμαίνονται στα 75-80 ευρώ, ώστε να είναι προσιτά σε όλους. Παράλληλα, είναι έτοιμη η πλατφόρμα κρατήσεων, ενώ έχουν ξεκινήσει συνεργασίες με τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία και κρουαζιέρες, υπενθυμίζει ο κ. Χαραλάμπους.

Η ανάπτυξη του δικτύου μπορεί να αποφέρει στη χώρα περίπου 1 δισ. ευρώ

Ειδική αναφορά γίνεται για το οικονομικό αποτύπωμα στην Ελλήνικη οικονομία, αφού όπως τονίζεται, το project των υδροπλάνων δεν είναι μόνο μια καινοτομία στις μεταφορές, αλλά και μια σημαντική οικονομική προοπτική. «Η ανάπτυξη του δικτύου μπορεί να αποφέρει στη χώρα περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ήδη υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από τον Καναδά, τη Σκανδιναβία και τη μεγαλύτερη εταιρεία υδροπλάνων των Μαλδίβων», αποκαλύπτει ο κ. Χαραλάμπους. Πέρα από την οικονομική διάσταση, τα υδροπλάνα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα δώσουν ώθηση στον τουρισμό, με περιηγητικές πτήσεις, συνδέσεις κρουαζιέρας αλλά και τη δυνατότητα ταχύτερης μετακίνησης μεταξύ νησιών και ηπειρωτικών προορισμών.

Η Ελλάδα είναι ο φυσικός χώρος των υδροπλάνων

Σε κάθε περίπτωση και παρά τις αντιξοότητες, ο Νίκος Χαραλάμπους παραμένει αισιόδοξος: «Σε τρίτες χώρες, όπως οι Μαλδίβες, τα υδροπλάνα λειτουργούν με ασφάλεια και συνέπεια. Η Ελλάδα είναι ο φυσικός τους χώρος. Αν ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι η χώρα μας μπορεί να γίνει το παγκόσμιο κέντρο των υδροπλάνων».