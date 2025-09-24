Όνειρο θερινής νυκτός οι διακοπές για τους Έλληνες | Τι δείχνει έρευνα της Plum - συνέντευξη στο Tornos News

Συνέντευξη στην Χριστίνα Κουσουνή

Οι μισοί Έλληνες ανέβαλαν ή ακύρωσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ μόλις ένας στους τέσσερις καταφέρνει να μείνει εντός προϋπολογισμού, όπως δείχνει έρευνα της Plum σε συνεργασία με την Palmos Analysis. Από την άλλη, τα απρόσμενα έξοδα εξακολουθούν να πιέζουν τους Έλληνες, οδηγώντας αρκετούς στη χρήση πιστωτικών καρτών ή στη στήριξη συγγενών και φίλων.

Η Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager της Plum, σε συνέντευξή της στο Tornos News, μιλά για τις συνήθειες αποταμίευσης των Ελλήνων, το πώς η οικονομική ανθεκτικότητα γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται για την ελληνική αγορά fintech.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Τι αποκάλυψαν τα δεδομένα της Plum για τις καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων φέτος; Δυσκολεύτηκαν να προγραμματίσουν τα οικονομικά τους; Τώρα που η σεζόν ολοκληρώνεται, ποια συνολική εικόνα έχετε για το πώς τα νοικοκυριά τα κατάφεραν τελικά;

Η πανελλαδική αυτή έρευνα, που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με την Palmos Analysis, δείχνει ότι το 28% των συμμετεχόντων δεν προϋπολογίζει ή δεν αποταμιεύει εκ των προτέρων για τις διακοπές του, ενώ μόνο μια μικρή μειοψηφία (13%) ξεκινά τον προγραμματισμό περισσότερο από έξι μήνες νωρίτερα. Ακόμη και όταν υπάρχει προϋπολογισμός, η τήρησή του δεν είναι δεδομένη. Μόλις το 26% μένει εντός ορίων, ενώ το 25% τα υπερβαίνει και το 22% κρατάει μόνο μια γενική αίσθηση των ορίων. Οι μισοί ερωτηθέντες (50%) δήλωσαν ότι έχουν κάποια στιγμή αναβάλει ή ακυρώσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές για οικονομικούς λόγους.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες είπαν ότι ανέβαλαν ή ακύρωσαν τις διακοπές τους για οικονομικούς λόγους. Το βλέπετε αυτό ως μια προσωρινή κατάσταση ή ως ένδειξη μιας πιο μακροπρόθεσμης αλλαγής στη συμπεριφορά;

Οι μισοί ερωτηθέντες (50%) δήλωσαν ότι ανέβαλαν ή ακύρωσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές για οικονομικούς λόγους, με σχεδόν 1 στους 3 (32%) να λέει ότι το έχει κάνει περισσότερες από μία φορές. Φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα στα χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει να κάνει μόνο με το αν τα οικονομικά το επιτρέπουν ή όχι, αλλά με το ότι προκύπτει μια απρόσμενη δαπάνη που τελικά επηρεάζει τη δυνατότητά τους να πάνε διακοπές. Μια λύση όπως η Plum μπορεί πραγματικά να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα: με το να αποταμιεύει κανείς σταθερά και αυτόματα μικρά ποσά κάθε εβδομάδα, δημιουργείται ένα απόθεμα που είναι διαθέσιμο να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Κάποιοι το επενδύουν, άλλοι καλύπτουν απρόοπτα έξοδα, και άλλοι το χρησιμοποιούν για να απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς άγχος.

Τα απρόσμενα έξοδα φαίνεται να ασκούν μεγάλη πίεση στα νοικοκυριά, με πολλούς να στρέφονται στις αποταμιεύσεις ή στις πιστωτικές κάρτες. Με βάση τα δεδομένα σας, πόσο προετοιμασμένοι είναι οι Έλληνες να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις;

Αν προκύψει απρόσμενη δαπάνη το καλοκαίρι, οι περισσότεροι στρέφονται στο αποθεματικό τους, εφόσον διαθέτουν. Το 42% χρησιμοποιεί τις αποταμιεύσεις του, το 32% περιορίζει τα έξοδα σε άλλους τομείς, το 18% ζητά στήριξη από οικογένεια ή φίλους, και το 16% καταφεύγει σε πιστωτικές κάρτες ή δάνεια. Είναι σημαντικό να ενισχύει κανείς την οικονομική του ανθεκτικότητα, βάζοντας στην άκρη αρκετά χρήματα για απρόβλεπτες καταστάσεις. Η χρήση πιστωτικών εργαλείων μπορεί συχνά να αποδειχθεί δαπανηρή, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια συνεπάγονται ότι η αποπληρωμή διαρκεί συχνά περισσότερο απ’ όσο υπολογίζει κανείς.

Η Plum έχει διεθνή παρουσία και καταγράφει δεδομένα σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Πόσο ανταγωνιστική βρίσκετε την ελληνική αγορά σε σύγκριση με άλλες χώρες;

Η ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί είναι γεμάτη αντιθέσεις: από τη μία, η διείσδυση επενδυτικών προϊόντων και ψηφιακών χρηματοοικονομικών εργαλείων παραμένει σχετικά χαμηλή. Από την άλλη, υπάρχει ένα νεανικό κοινό που υιοθετεί τις fintech λύσεις πολύ γρήγορα. Αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι η νεότερη γενιά δεν είναι μόνο πιο ανοιχτή στην τεχνολογία, αλλά δείχνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συγκέντρωση στην αποταμίευση και την επένδυση.

Σε σύγκριση με πιο ώριμες αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη το ίδιο επίπεδο χρηματοοικονομικής παιδείας· αυτό όμως είναι ακριβώς που δημιουργεί μια τόσο ισχυρή ευκαιρία ανάπτυξης. Οι Έλληνες έχουν πραγματική όρεξη για εργαλεία που τους βοηθούν να διαχειριστούν τα χρήματά τους και να χτίσουν οικονομική ανθεκτικότητα. Στην Plum, βλέπουμε την Ελλάδα ως έναν τόπο όπου μπορούμε να έχουμε ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευημερία μακροπρόθεσμα.