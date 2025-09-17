Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News

Για πέμπτη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία του ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου, ο κ. Μανώλης Χαχλιούτης μιλά στο tornosnews.gr για το όραμα, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές κινήσεις που καθιστούν τον οργανισμό πυλώνα μεταφορών για την Κρήτη.

Από την ανανέωση του στόλου και τις επενδύσεις σε ψηφιακές λύσεις μέχρι τις πολιτιστικές διαδρομές και τον κοινωνικό ρόλο, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ αναλύει πώς η εταιρεία συνδυάζει τη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης με την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τη νέα εποχή που φέρνουν το αεροδρόμιο Καστελίου και ο ΒΟΑΚ.

Κύριε Χαχλιούτη, επανεκλέγεστε για πέμπτη συνεχόμενη φορά στην προεδρία του ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου, με την αμέριστη στήριξη των μετόχων. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το «κλειδί» αυτής της διαρκούς εμπιστοσύνης στο πρόσωπό σας;

Η εμπιστοσύνη των μετόχων και των συνεργατών μας είναι αποτέλεσμα συνέπειας, στοχευμένων επενδύσεων, διαφάνειας και συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Από την πρώτη στιγμή επένδυσα στη συλλογική δουλειά, στην ανανέωση του στόλου, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην εκπαίδευση του προσωπικού μας. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα τόσο το συμφέρον της εταιρείας όσο και των επιβατών μας, κάτι που θεωρώ ότι εκτιμάται διαρκώς από όλους.

Η τουριστική σεζόν στην Κρήτη έχει πλέον διάρκεια πολλών μηνών. Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει το ΚΤΕΛ για να διασφαλίσει την αξιόπιστη και άνετη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, από την άφιξη τους έως και την αναχώρησή τους;

Η τουριστική σεζόν στην Κρήτη έχει πλέον επιμηκυνθεί, γεγονός που απαιτεί ένα ισχυρό και ευέλικτο δίκτυο μεταφορών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, αυξήσαμε τα δρομολόγια προς τους τουριστικούς προορισμούς και την ενδοχώρα, επεκτείναμε το ωράριο εξυπηρέτησης, δημιουργήσαμε express δρομολόγια και επενδύσαμε σε νέα ασφαλή λεωφορεία με περισσότερες ακόμη ανέσεις. Φέτος, παραδώσαμε στη Μεσαρά έναν σύγχρονο νέο σταθμό στις Μοίρες, ενισχύοντας σημαντικά την υποδομή μας. Ο νέος σταθμός διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών, ενισχύει τον τουριστικό προορισμό της περιοχής και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξή της.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την MD Hellas, για πρώτη φορά, φιλοξενήσαμε φοιτητές Erasmus από Ιταλία, Γερμανία και Αυστρία, οι οποίοι εργάστηκαν στον χώρο του κεντρικού σταθμού, παρέχοντας πολύγλωσση εξυπηρέτηση στους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, με σύμμαχο την τεχνολογία, προσφέρουμε αξιόπιστη πληροφόρηση τόσο στους χώρους των σταθμών όσο και στις online πλατφόρμες μας, ενώ οι νέοι αυτόματοι πωλητές στους κεντρικούς σταθμούς και στις στάσεις, εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη έκδοση εισιτηρίων.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνεργασία με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και η δημιουργία ειδικού δρομολογίου προς τη Μυρτιά. Πόσο σημαντικές θεωρείτε τέτοιες πολιτιστικές διαδρομές για την ανάδειξη της ενδοχώρας και τη διασύνδεσή της με τον τουρισμό;

Η συνεργασία μας με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και η δημιουργία της γραμμής προς Μυρτιά εντάσσεται στη στρατηγική μας για ανάδειξη της ενδοχώρας. Τέτοιες διαδρομές προσφέρουν στους επισκέπτες αυθεντικές εμπειρίες και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες. Στηρίζουμε σταθερά τον πολιτιστικό τουρισμό γιατί αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την Κρήτη.

Η σύμβαση για τη μεταφορά μαθητών ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ υπογραμμίζει τον κοινωνικό ρόλο του ΚΤΕΛ. Πώς καταφέρνετε να ισορροπείτε ανάμεσα στην κοινωνική αποστολή και την τουριστική ανάπτυξη;

Ο κοινωνικός μας ρόλος είναι αδιαπραγμάτευτος. Μεταφέρουμε καθημερινά μαθητές, εργαζόμενους και κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών προσφέρουμε ειδικές τιμές σε φοιτητές, πολυτέκνους, τριτέκνους, ΑμεΑ , σε στρατιωτικούς, και σε εργαζόμενους των σωμάτων ασφαλείας.

Παράλληλα, επενδύουμε σε ποιοτικές υπηρεσίες για τους επισκέπτες ώστε να στηρίξουμε την τουριστική οικονομία. Η ισορροπία έρχεται μέσα από τον σωστό προγραμματισμό και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Στην ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου δεν υπάρχει εφησυχασμός.

Το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης φέρνουν νέες προοπτικές για τις μεταφορές στο νησί. Ποια είναι η στρατηγική του ΚΤΕΛ ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του;

Το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και ο ΒΟΑΚ θα αλλάξουν τον χάρτη των μεταφορών στην Κρήτη. Σχεδιάζουμε νέες γραμμές express, «έξυπνους» σταθμούς μετεπιβίβασης και αξιοποιούμε την τεχνολογία ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες με ένα πλήρες δίκτυο μεταφορών για την Κρήτη. Ήδη επεξεργαζόμαστε επενδύσεις σε νέας γενιάς λεωφορεία ακόμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Η νέα εφαρμογή του ΚΤΕΛ για κινητά δείχνει μια ξεκάθαρη στροφή προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τι περιμένετε από αυτήν τη μετάβαση και ποια είναι τα επόμενα βήματα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας;

Η εφαρμογή μας, δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα για online έκδοση εισιτηρίων, παρακολούθηση δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιήσεις για τυχόν αλλαγές όσον αφορά στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στρατηγική επιλογή για να φέρουμε την ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου πιο κοντά στον επιβάτη και να μειώσουμε γραφειοκρατία και κόστος. Δουλεύουμε διαρκώς για να προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις που κάνουν την εμπειρία των επιβατών μας πιο έξυπνη, εύκολη, πιο πράσινη και φιλική.

Κάθε χρόνο το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου μεταφέρει εκατομμύρια επιβάτες, τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα με αριθμούς για το 2024 – πόσους επιβάτες εξυπηρετήσατε συνολικά και τι ποσοστό εξ αυτών αφορούσε επισκέπτες του νησιού;

Το 2024 μεταφέραμε κατά προσέγγιση πάνω από 3.600.000, επιβάτες εκ των οποίων περίπου 2.000.000 ήταν επισκέπτες του νησιού. Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν ότι η ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου παραμένει κορυφαίος πάροχος μεταφορών στην Κρήτη, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη.