Να σωθεί η ισορροπία της Αθήνας – Όχι τουριστικό mall γύρω από την Ακρόπολη

«Δεν θέλουμε η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη να γίνει τουριστικό mall. Θέλουμε να κρατήσει την αυθεντικότητά της», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηνών, σε συζήτηση στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2025, (30 Σεπτεμβρίου -3 Οκτωβρίου 2025) οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας και διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τους The New York Times.

Από αριστερά: Jyoti Thottam, Senior Editor, The New York Times - Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων - Bill de Blasio, πρώην Δήμαρχος Νέας Υόρκης

Κατά τη διάρκεια συζήτησης, στην οποία συμμετείχε και ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, όπως η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών. «Πολλοί δήμοι δεν έχουν τα χρήματα ή τους ανθρώπους για να λύσουν αυτά τα προβλήματα και έτσι πρέπει να απευθύνονται στην κυβέρνηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι απαιτείται εμπιστοσύνη και συνεργασία, καθώς και διαφάνεια όσον αφορά τις αρμοδιότητες: «Ποιος φορέας ευθύνεται για τι».

Σχετικά με το ζήτημα του υπερτουρισμού, ο κ. Δούκας τόνισε ότι σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας έχει χαθεί η ισορροπία μεταξύ τουριστών και κατοίκων. «Έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτό», είπε, υπενθυμίζοντας ότι ο Δήμος σταμάτησε τις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) στις συγκεκριμένες περιοχές.

Αναφερόμενος στα ξενοδοχεία, διερωτήθηκε «τι είδους νέες μονάδες θέλουμε και κυρίως, τι ύψος να έχουν». «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα μπορούν να βλέπουν την Ακρόπολη», τόνισε, παραπέμποντας στις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που θέτουν περιορισμούς στο ύψος των κτιρίων.

«Είναι καθήκον μας να κρατήσουμε την Αθήνα ζωντανή και να διατηρήσουμε την ισορροπία με τους τουρίστες», επανέλαβε.

Για το θέμα των κοινωνικών κατοικιών, απαντώντας σε ερώτηση της συντονίστριας Jyoti Thottam (Senior Editor, New York Times), κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει στους δήμους αρμοδιότητες και πόρους ώστε να χτιστούν διαμερίσματα για ευάλωτες οικογένειες. «Χωρίς αποκέντρωση εξουσιών χάνουμε χρόνο, καθώς οι διαδικασίες είναι περίπλοκες, και αυτό επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική συνοχή», τόνισε.

«Ο ρόλος του Δήμου είναι να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, να διασφαλίζει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω», δήλωσε επιπλέον ο κ. Δούκας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τους δημάρχους της Κωνσταντινούπολης και της Βουδαπέστης, που –όπως είπε– αντιμετωπίζουν απειλές και διώξεις από τις αρχές.

Από την πλευρά του, ο πρώην Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, σημείωσε ότι υπάρχει κρίση κοινωνικής συνοχής σε όλες τις πόλεις. «Η κοινωνική ανισότητα δεν είναι βιώσιμη» τόνισε, καλώντας τους ηγέτες να αναγνωρίσουν το πρόβλημα. Παράλληλα, χαιρέτισε τον ρόλο των πόλεων στις προσπάθειες ενίσχυσης της Δημοκρατίας, όπου –όπως είπε– αναπτύσσεται μια ισχυρή κινητικότητα “από τα κάτω”. «Αυτό μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η ελπίδα βρίσκει στις ρίζες», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την αποκέντρωση των εξουσιών, ώστε τα εργαλεία επίλυσης των προβλημάτων να βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, σε τοπικό επίπεδο. «Πρέπει να δημιουργήσουμε την απαίτηση, ώστε οι κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα», συμπλήρωσε, επαναλαμβάνοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα της αποκέντρωσης.

Μάλιστα, παρατήρησε ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων, αλλά η κατανομή τους. «Το χρήμα υπάρχει», τόνισε, απευθύνοντας έκκληση ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα υπέρ της φορολογίας των πλουσίων, μέσω της οποίας μπορεί να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία δεκάδων χιλιάδων προσιτών κατοικιών για οικογένειες της μεσαίας και εργατικής τάξης.