Ο Έλληνας που αναλαμβάνει το φιλόδοξο σχέδιο της United Hospitality Management

Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης για τη Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία της United Hospitality Management (UHM) ανέλαβε ο Πάνος Λουπάσης, με πολύχρονη θητεία σε υψηλόβαθμές θέσεις στο χώρο της φιλοξενίας.

Στο νέο του ρόλο, ο κ. Λουπάσης θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της UHM στην περιοχή, με έμφαση στον εντοπισμό νέων αγορών και την ανάπτυξη συνεργασιών με επενδυτές και developers για εξαγορές, μετατροπές ή νέες κατασκευές. Θα συνεργάζεται στενά με τις εκτελεστικές ομάδες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε τα έργα ανάπτυξης να ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Η συμβολή του αναμένεται να είναι καθοριστική στην επίτευξη του φιλόδοξου πλάνου της UHM, που στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 100 ξενοδοχείων έως το 2030.

Έμπειρη πορεία στον κλάδο της φιλοξενίας

Με περισσότερα από 27 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, ο Πάνος Λουπάσης θεωρείται καταξιωμένο στέλεχος στον τομέα της φιλοξενίας. Έρχεται στην UHM από την Wyndham Hotels & Resorts, όπου κατείχε τη θέση του Managing Director για την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, έχοντας υπό την ευθύνη του περισσότερες από 187 μονάδες σε λειτουργία.

Προηγουμένως, είχε αναλάβει ανώτερες θέσεις ανάπτυξης σε μεγάλους διεθνείς ομίλους, όπως η Rezidor Hotel Group και η Accor Hotels, ενώ έπαιξε κομβικό ρόλο στην εισαγωγή του brand Holiday Inn Express στις χώρες του Κόλπου (GCC). Ο κ. Λουπάσης είναι κάτοχος MBA στη Διοίκηση Φιλοξενίας από το Cornell-Essec (IMHI) και πτυχίου Οικονομικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η στρατηγική της UHM

Η United Hospitality Management, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της πολυτελούς και μικτής χρήσης διαχείρισης φιλοξενίας, δραστηριοποιείται ήδη σε δύο ηπείρους, με χαρτοφυλάκιο που αριθμεί περισσότερα από 3.600 δωμάτια σε 15 ξενοδοχεία, resorts και branded residences, καθώς και πάνω από 60 χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας.

Με τον διορισμό του Πάνου Λουπάση, η UHM επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αριστεία στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε αγορές υψηλής δυναμικής.