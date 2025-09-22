Έμπορος, η ζωντανή δύναμη της Ελλάδας | «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη θεσμοθέτηση της «Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου», η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) τίμησε τον εμπορικό κόσμο της χώρας. Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης χαρακτήρισε τον Έλληνα έμπορο «ψυχή της αγοράς» και «ζωντανή δύναμη της Ελλάδας».

Ο κ. Καφούνης τόνισε ότι ο εμπορικός κόσμος αποτελεί τον ισχυρότερο παραγωγικό κλάδο της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη στήριξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διατήρηση ζωντανών τοπικών κοινωνιών. «Ο έμπορος, είτε πρόκειται για μικρή οικογενειακή επιχείρηση είτε για μεγαλύτερη εταιρεία, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ευελιξία, ανθεκτικότητα και δημιουργικότητα, μετατρέποντας τις δυσκολίες σε ευκαιρίες», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της γυναίκας εμπόρου, που, όπως είπε, συνδυάζει επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, προσφέροντας νέα οπτική, κοινωνική ευαισθησία και καινοτομία στο ελληνικό εμπόριο.

Η ΕΣΕΕ, όπως σημείωσε, συνεχίζει να διεκδικεί ένα σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον για τον εμπορικό κόσμο, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. «Χωρίς εμπόριο ακμαίο και ισχυρό, δεν υπάρχει απασχόληση, ζωντανές γειτονιές, ισόρροπη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή», δήλωσε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας.

Η κεντρική επετειακή εκδήλωση για την «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου» πραγματοποιείται το απόγευμα στο Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με στόχο να τιμηθεί η διαδρομή του ελληνικού εμπορίου και οι άνθρωποι που το κρατούν ζωντανό και ισχυρό

Στην εκδήλωση τοποθετούνται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης, ενώ συμμετέχουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του κλάδου και της ακαδημαϊκής κοινότητας: