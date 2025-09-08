Ελληνικής καταγωγής ο νέος CEO της βρετανικής αλυσίδας ξενοδοχείων Yotel

Η βρετανική αλυσίδα ξενοδοχείων Yotel, γνωστή για το ντιζάιν και την τεχνολογικά προσανατολισμένη προσέγγισή της στα σύγχρονα ταξίδια, ανέθεσε καθήκοντα νέου CEO στον Ελληνικής καταγωγής Φιλ Ανδρεόπουλο, έναν βετεράνο της Marriott International, ο οποίος θα ηγηθεί της επόμενης φάσης παγκόσμιας επέκτασης του brand και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Η τοποθέτηση του κ. Ανδρεόπουλου στη θέση του CEO έρχεται μετά την είδηση ​​ότι ο πλειοψηφικός μέτοχος της YOTEL, ο αραβικός Όμιλος Al-Bahar, απέκτησε επιπλέον 30% μερίδιο στην εταιρεία, αυξάνοντας τη συμμετοχή του στην YOTEL άνω του 95%.

Η επένδυση αυτή είναι ένδειξη της εμπιστοσύνης του Ομίλου στο μέλλον της YOTEL και σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα πορεία για το brand, καθώς η εταιρεία στοχεύει στον διπλασιασμό του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ξενοδοχείων της σε 15.000 δωμάτια έως το 2030.

Ο κ. Ανδρεόπουλος εργαζόταν τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Marriott International, πιο πρόσφατα ως επικεφαλής εμπορικός διευθυντής για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), επιβλέποντας τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη του brand σε 78 χώρες.

Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Hubert Viriot, ο οποίος ηγήθηκε της εταιρείας από το 2014, θα παραμείνει ως αντιπρόεδρος.

Ο Talal Al Bahar, Πρόεδρος της YOTEL και του Ομίλου Al-Bahar, σχολιάζει: «Η επιτυχία της YOTEL τα τελευταία 15 χρόνια ήταν υποδειγματική, από την αρχική ιδέα μέχρι την παγκόσμια εταιρεία που είναι σήμερα με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε προνομιακές τοποθεσίες.

Τώρα, είναι καιρός να αναβαθμίσουμε περαιτέρω το brand. Ο Φιλ Ανδρεόπουλος φέρνει μια πλούσια εμπορική και επιχειρησιακή εμπειρία και υπό την ηγεσία του, η YOTEL θα ενισχύσει την διανομή, την άμεση επιχειρηματική συνεισφορά της και την θέση της στα προγράμματα loyalty. Θα οδηγήσει επίσης στην επέκταση τόσο των διαχειριζόμενων όσο και των franchise επιχειρήσεων σε βασικές αγορές».

Η εταιρεία λειτουργεί επί του παρόντος 23 ξενοδοχεία σε 16 μεγάλες πόλεις και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο όπως η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο, η Ουάσινγκτον, το Μαϊάμι, το Τόκιο, η Σιγκαπούρη, το Εδιμβούργο, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Πόρτο, η Γενεύη, η Γλασκώβη, το Μάντσεστερ, το Παρίσι και η Κωνσταντινούπολη.

Επιπλέον, έχει 11 ξενοδοχειακά πρότζεκτ υπό κατασκευή που αναμένεται να ανοίξουν τους επόμενους 24 μήνες στη Λισαβόνα, το Λονδίνο, το Μπέλφαστ, την Μπανγκόκ, την Κουάλα Λουμπούρ, τη Νέα Υόρκη, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και το Περθ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην YOTEL σε μια τόσο κομβική στιγμή για την ανάπτυξή της», δήλωσε ο κ. Ανδρεόπουλος. «Το πρωτοποριακό κόνσεπτ της και το παγκόσμιο αποτύπωμά της σημαίνουν ότι η παγκόσμια αναγνώριση της YOTEL υπερισχύει του μεγέθους της και αυτό, σε συνδυασμό με την ευελιξία της ανεξαρτησίας της, δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για γρήγορη επέκταση και παροχή στους ιδιοκτήτες, τους επενδυτές και τους δικαιοδόχους της ταχύτητας και της καινοτομίας που επιθυμούν στον κλάδο».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τον διορισμό, νωρίτερα μέσα στο έτος, της Yvonne Thomsen ως Οικονομικής Διευθύντριας. Η Yvonne εντάχθηκε στην YOTEL με μεταγραφή από την IHG, όπου κατείχε τον ρόλο της Αντιπροέδρου Χρηματοοικονομικών Ευρώπης και Οικονομικής Διευθύντριας για τα Six Senses Hotels.