TUI | Επέκταση της σεζόν μέχρι και το Νοέμβριο στην Ελλάδα - Στροφή σε πολυήμερες εκδρομές και city breaks

Η TUI προχωρά σε νέα στρατηγική με δυναμική είσοδο στην αγορά των πολυήμερων οργανωμένων εκδρομών και των city breaks, με στόχο την ενίσχυση της ενδιάμεσης τουριστικής σεζόν. Παράλληλα επιδιώκει την επιμήκυνση της σεζόν στην Ελλάδα και στην Αττάλεια μέχρι και τον Νοέμβριο.

Αυτά δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Sebastian Ebel, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία θα προσφέρει έτοιμα πακέτα περιηγήσεων με δυνατότητα επιλογής επιμέρους υπηρεσιών, καθώς και συνδυαστικά προϊόντα για ταξίδια πόλης, όπως διαμονή και προγράμματα δραστηριοτήτων.

Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου της TUI, ο όμιλος καταγράφει ισχυρή ζήτηση για το καλοκαίρι 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το πρόγραμμα να είναι ήδη πωλημένο κατά 89% στις αρχές Αυγούστου – ποσοστό αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με πέρυσι και υψηλότερο από τον μέσο όρο του ομίλου, όπου οι κρατήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 2%. Ο Ebel τόνισε πως δεν αναμένεται να υπάρξει ανάγκη για μαζικές εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής, υπογραμμίζοντας ότι οι πωλήσεις αυτής της κατηγορίας «θα είναι σημαντικές, αλλά όχι τόσο όσο στο παρελθόν».

Για τη χειμερινή περίοδο 2025-26, η βρετανική αγορά είναι η πιο προχωρημένη, με το 31% του προγράμματος να έχει ήδη πουληθεί – σε επίπεδα αντίστοιχα με πέρυσι αλλά με υψηλότερες τιμές πώλησης.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν συγκεκριμένους προορισμούς. «Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαιρετικές προσφορές για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – εκτιμώ ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί το φθινόπωρο», ανέφερε ο Ebel.

Στόχος η επέκταση της σεζόν σε Ελλάδα και Αττάλεια

Η TUI επιδιώκει να παρατείνει την τουριστική περίοδο σε προορισμούς όπως η Ελλάδα και η Αττάλεια μέχρι και τον Νοέμβριο. Ο Ebel αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τοπικές επιχειρήσεις και αρχές, εξηγώντας ότι η παγκόσμια πλατφόρμα πωλήσεων της TUI επιτρέπει την προσέλκυση πελατών από πολλές αγορές, καθιστώντας βιώσιμη την επέκταση.

«Πιστεύω πολύ ότι θα υπάρξουν πελάτες που θα ταξιδεύουν όλο και περισσότερο και μετά το καλοκαίρι, γιατί ο καιρός σε προορισμούς όπως η Ελλάδα και η Αττάλεια είναι συνήθως εξαιρετικός. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα ξενοδοχεία για να το πετύχουμε. Θεωρούμε τον εαυτό μας πρωτοπόρο σε αυτό», δήλωσε.

Επένδυση στο mobile κανάλι

Η ανάπτυξη των νέων προϊόντων θα στηριχθεί και στο ψηφιακό κανάλι της TUI. Σήμερα, το 10,5% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής, με στόχο το 50% τα επόμενα χρόνια.