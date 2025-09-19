Έκρηξη των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιούλιο – Στα 12,2 δισ. οι εισπράξεις 7μηνου

Με τα μάτια του ξεναγού

Εκρηκτική αύξηση της τάξης του 15%, σε ποσοστό υπερδιπλάσιο της αύξησης των αφίξεων μη κατοίκων, σημειώθηκε τον Ιούλιο στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με το Ισοζύγιο Πληρωμών της ΤτΕ για τον Ιούλιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 4,52 δισ. ευρώ έναντι 3,93 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, με διαφορά που φτάνει τα 591 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα, παρατηρείται αύξηση των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 6,4%.

Συνεπώς, οι εισπράξεις του επταμήνου του 2025 αγγίζουν τα 12,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,5% σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2024.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά το α’ επτάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Η δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση των εισπράξεων σε σύγκριση με την άνοδο των αφίξεων συνηγορεί σε άνοδο των δαπανών των ταξιδιωτών, οφειλούμενη είτε σε ακριβότερες υπηρεσίες, είτε στον τουρισμό υψηλότερου εισοδήματος.