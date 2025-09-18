ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν +2% από πέρυσι οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούλιο

Αύξηση 1,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις, καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2025 στα τουριστικά καταλύματα της χώρας, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) που παρουσιάζει η ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας ανήλθαν σε 6,38 εκατ. και οι διανυκτερεύσεις σε 31 εκατ.

Οι αφίξεις αλλοδαπών παρουσίασαν αύξηση 1,4%, στα 5,1 εκατ., και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις +1,6%, στα 27,1 εκατ., ενώ αυξημένες ήταν και οι αφίξεις και διανυκερεύσεις των ημεδαπών (+2,7% και +3,1%).

Στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου και κάμπινγκ οι αλλοδαποί είχαν 3,78 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 0,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, και 20 εκατ. διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 1,1% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση είναι μεγαλύτερη στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις τους στα ενοικιαζόμενα, με +3,9% (σε 1,3 εκατ.) και +2,9% αντίστοιχα (στα 7 εκατ.).

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με μερίδιο 79,9% και 87,4%, αντίστοιχα.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 4,9 ημέρες.

Η μέση διανυκτέρευση στο σύνολο των καταλυμάτων για τους αλλοδαπούς διαμορφώθηκε σε 5,3 ημέρες ενώ για τους ημεδαπούς σε 3 ημέρες.