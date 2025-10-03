Τι να κάνεις αυτήν την εβδομάδα (3-10 Οκτωβρίου)

Ό,τι αξίζει να ζήσεις αυτήν την εβδομάδα: ένα πολιτιστικό ταξίδι στην Ύδρα, μια αφηγηματική συναυλία με τραγούδια του Τσιτσάνη στο Ηρώδειο, γαστρονομικές απολαύσεις και brunch στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Art Explora Festival: Το πλωτό μουσείο που φέρνει τη Μεσόγειο στον Πειραιά

Από τις 3 έως τις 12 Οκτωβρίου, το Art Explora Festival καταφθάνει για πρώτη φορά στον Πειραιά με το εντυπωσιακό πλωτό μουσείο του. Στην Πύλη Ε8, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία: παραστάσεις χορού και περφόρμανς από κορυφαίους δημιουργούς, συναυλίες, DJ sets, κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις και εργαστήρια που γεμίζουν το λιμάνι με τέχνη και έμπνευση. Από το «Boléro» του Αντώνη Φωνιαδάκη μέχρι το μουσικό ταξίδι The Odyssey του Γιώργου Καλαϊτζίδη, το πρόγραμμα υπόσχεται έντονα συναισθήματα και δημιουργικό διάλογο. Η είσοδος είναι δωρεάν με προκράτηση θέσης, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό το δεκαήμερο πολιτιστικό ταξίδι στη Μεσόγειο.

ArtCinema Hydra: Το νησί γίνεται κινηματογραφικό και καλλιτεχνικό κέντρο για τρεις ημέρες

Από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου, η Ύδρα φιλοξενεί το ArtCinema Hydra, ένα τριήμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο και τις τέχνες. Το φεστιβάλ συνδυάζει προβολές ανεξάρτητων και εμβληματικών ταινιών, εργαστήρια, ξεναγήσεις σε στούντιο, εκθέσεις εικαστικών και ζωντανές συζητήσεις με δημιουργούς. Ξεχωρίζουν οι ταινίες έναρξης Bun Tikki και Dirty Boy, ένα αφιέρωμα στο «Παιδί και το Δελφίνι», στο Μανδράκι της Ύδρας, όπου γυρίστηκε η ταινία το 1956 με πρωταγωνίστρια την Σοφία Λόρεν στον πρώτο της αγγλόφωνο ρόλο, καθώς και η βραδιά «Κινηματογράφος και Σουβλάκι» στο γραφικό Καμίνι. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια δημιουργικής παραγωγής, να γνωρίσουν διεθνείς και ντόπιους καλλιτέχνες και να απολαύσουν μουσικές και πολιτιστικές δράσεις που αναδεικνύουν τη ζωντάνια και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Ύδρας.

Brunch στο Bungalow 7: Γεύσεις και θέα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το αγαπημένο brunch του Bungalow 7 επιστρέφει από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, μετατρέποντας τα Σαββατοκύριακα σε απόλαυση στη μαγευτική Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στα Αστέρια της Γλυφάδας, σε έναν χώρο με κομψή αρχιτεκτονική και θέα στη θάλασσα, οι επισκέπτες απολαμβάνουν πιάτα με αυγά, tacos, sliders, λαχταριστά sandwiches και επιλεγμένες κοπές κρέατος από ανοιχτή φωτιά, συνοδευόμενα από γλυκά και δροσερά κοκτέιλ. Η μουσική των resident DJs δημιουργεί ιδανική ατμόσφαιρα για στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και παρέας. Το brunch σερβίρεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11:00–16:00, με εύκολη πρόσβαση και άνετο parking, προσφέροντας την τέλεια εκδρομή γεύσης και αισθήσεων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Κρατήσεις: 2111907001, www.bungalow7.gr

Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα: Μια μαγική βραδιά στο Ηρώδειο

Με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του, η αφηγηματική συναυλία «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα» ζωντανεύει το έργο του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025. Αφηγητής ο Γιάννης Στάνκογλου, ενώ οι Ιουλία Καραπατάκη, Λένα Κιτσοπούλου, Ρένα Μόρφη, Imam Baildi και APON ερμηνεύουν τα διαχρονικά τραγούδια του αξέχαστου συνθέτη. Δύο ορχήστρες, με είκοσι μουσικούς συνολικά, πλέκουν παλιούς και νέους ήχους σε μια μαγική βραδιά που συνδέει παρελθόν και παρόν. Σκηνοθεσία Γιώργος Παπαγεωργίου, κείμενα Γιώργος Σκαμπαρδώνης. Μια μοναδική εμπειρία που τιμά τον άνθρωπο που σφράγισε την ελληνική λαϊκή μουσική και αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε γενιά.

Το Εβίβα στο OX Athens: Μια βραδιά για τους λάτρεις του κρέατος

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, το OX Athens στα Ιλίσια φιλοξενεί το Εβίβα από το Βοχαϊκό Κορινθίας, σε μια μοναδική γαστρονομική βραδιά που ξεκινά από τις 19:00. Το εστιατόριο Εβίβα των αδερφών Μαυρονάσιου, σημείο αναφοράς για την κρεατοφαγία στην Ελλάδα, φέρνει από το Βοχαϊκό της Κορίνθου κορυφαίες κοπές κρέατος, τεχνική dry age και χειροποίητα αλλαντικά, ενώ το OX Athens προσθέτει τη μοντέρνα ματιά του στο κρέας με ξυλόφουρνους, σούβλες και ανοιχτή κουζίνα. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί μια εμπειρία γεύσεων που ενώνει παράδοση και καινοτομία, ιδανική για τους φίλους του κρέατος και όσους αναζητούν αυθεντικές, πλούσιες γαστρονομικές στιγμές στην καρδιά της Αθήνας. Για κρατήσεις: 2107107070