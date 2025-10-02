Το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών αναγεννάται
02 Oct 2025, 15:46 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Το εμβληματικό Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πλήρη αναγέννησή του. Χάρη στις εργασίες αναστήλωσης και διαμόρφωσης που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, το μνημείο ετοιμάζεται να μετατραπεί σε έναν χώρο απόλυτα προσβάσιμο, έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά πολιτιστικά γεγονότα και να γράψει νέες σελίδες ιστορίας.
Χτισμένο το πρώτο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ., το Ωδείο είναι παλαιότερο ακόμη και από το Ηρώδειο στην Αθήνα. Με χωρητικότητα που ξεπερνά τους 2.000 θεατές, αποτέλεσε κέντρο καλλιτεχνικής ζωής της ρωμαϊκής Πάτρας, έως ότου εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα, πιθανότατα μετά από πυρκαγιά. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1889 και αναστηλώθηκε το 1956, αποκτώντας ξανά την αρχική του αίγλη. Σήμερα δεσπόζει στην Άνω Πόλη, στους πρόποδες του κάστρου, συνδυάζοντας ιστορία και πολιτισμό.
Οι εργασίες, που βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο, περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και συντήρηση του Ωδείου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την εγκατάσταση νέου φωτισμού, ο οποίος ήδη δοκιμάστηκε με εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδότησε και τις δύο φάσεις του έργου, μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 και 2021–2027, με συνολική δαπάνη που ξεπερνά τα 1,4 εκατ. ευρώ.
«Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο το ιστορικό χθες. Είναι και το σήμερα και το αύριο κάθε τόπου. Και στην Πάτρα, αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, εκφράζοντας σε ανάρτηση του την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών και τη σημασία του έργου για την πόλη.
