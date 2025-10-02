Cine Πολεμικό Μουσείο | Το 30% των θεατών είναι τουρίστες - Τι λέει ο υπεύθυνος του χώρου Τ. Τζαρίμας στο Τ.Ν.
02 Oct 2025, 06:30 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
- Συνέντευξη στη Χριστίνα Κουσουνή
Τα θερινά σινεμά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής καλοκαιρινής κουλτούρας, συνδυάζοντας τη νοσταλγία με τη σύγχρονη αστική διασκέδαση. Στο κέντρο της Αθήνας, το Cine Πολεμικό Μουσείο επιχειρεί να ανανεώσει την εμπειρία του θερινού κινηματογράφου, προσφέροντας στον επισκέπτη κάτι περισσότερο από μια απλή προβολή. Ο υπεύθυνος του χώρου, Τάσος Τζαρίμας, μιλά στο Tornos News για τη νέα ταυτότητα του θερινού σινεμά, την αυξημένη επισκεψιμότητα των ξένων επισκεπτών –που φέτος έφτασε το 30%– αλλά και τον ρόλο του ως εμπειρία που αξίζει να ενταχθεί στην τουριστική εικόνα της πόλης.
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:
- Τα θερινά σινεμά θεωρούνται καλοκαιρινή τελετουργία στην Ελλάδα. Ποια είναι η πραγματική τους αξία για τον επισκέπτη σήμερα, πέρα από την απλή προβολή μιας ταινίας;
Πολύ σωστά το θέσατε, είναι όντως μια καλοκαιρινή τελετουργία για μεγάλο μέρος του κόσμου. Το θερινό σινεμά είναι πάντα μια απολαυστική έξοδος για ζευγάρια, παρέες, οικογένειες αλλά και singles! Στο CINE Πολεμικό Μουσείο προσπαθούμε να δημιουργούμε μια διαφορετική οπτική του θερινού. Θέλουμε ο επισκέπτης να συνδυάζει την κινηματογραφική του εμπειρία με τον πολιτισμό και την κουλτούρα, απολαμβάνοντας έναν καλαίσθητο χώρο με προσεγμένες υπηρεσίες, ποιοτικό φαγητό και ποτό, άνεση και πολυτέλεια, ώστε η βραδιά του να μετατρέπεται σε καλοκαιρινό γεγονός.
- Οι αυξήσεις στο εισιτήριο δημιουργούν τον κίνδυνο να αποξενώσουν μέρος του κοινού. Πιστεύετε ότι ο θερινός κινηματογράφος μπορεί να παραμείνει προσιτός χωρίς να χάσει την ποιότητά του;
Ναι, φυσικά πιστεύουμε ότι μπορεί το θερινό σινεμά να παραμείνει προσιτό, απλά χρειάζεται ισορροπία. Η ποιότητα δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή· συνδέεται με την ατμόσφαιρα, τη φροντίδα στον χώρο, την επιλογή των ταινιών και τις υπηρεσίες. Με προσεκτικό σχεδιασμό και πολλή δουλειά, πιστεύουμε πως η πολυτέλεια και η προσβασιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν.
- Στην Αθήνα παρατηρείται αυξημένη επισκεψιμότητα στα θερινά τα τελευταία χρόνια. Θεωρείτε ότι αυτή η δυναμική σηματοδοτεί μια νέα τάση στην αστική καλοκαιρινή διασκέδαση;
Αυτή η τάση, θεωρούμε πως, δείχνει ότι οι πολίτες θέλουν να ζουν διαφορετικά το καλοκαίρι στην πόλη, αναζητώντας εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, διασκέδαση και ποιότητα. Δηλαδή ο θερινός κινηματογράφος δεν επιλέγεται μόνο για τη θέαση ταινιών, αλλά για την απόδραση από την καθημερινότητα, την έξοδο στην ύπαιθρο, τη συνάντηση με φίλους, την απόλαυση του καλοκαιρινού αέρα σε προσεγμένους χώρους. Το γεγονός αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ ευχάριστο για την κοινωνία και προσπαθούμε, μέσα από τη δουλειά μας, να το στηρίζουμε και να το αναδεικνύουμε.
Εξαιρετική εμπειρία για τους τουρίστες
- Πολλοί ξένοι επισκέπτες ανακαλύπτουν τον θερινό κινηματογράφο ως μια μοναδική αθηναϊκή εμπειρία. Θα μπορούσε να αποτελέσει και κομμάτι της τουριστικής ταυτότητας της πόλης;
Αναμφίβολα. Έχουμε παρατηρήσει ότι όλο και πιο συχνά υποδεχόμαστε ξένους επισκέπτες στον χώρο μας, οι οποίοι σχολιάζουν πολύ θετικά την εμπειρία τους και τη θεωρούν κομμάτι της κουλτούρας της Ελλάδας. Ειδικά αυτή τη σεζόν που διανύουμε, μπορεί να αγγίξαμε σε κάποιες προβολές και 30% επισκεψιμότητας από τουρίστες. Κάλλιστα λοιπόν, με οργάνωση και συνεννόηση, μπορεί να γίνει ισχυρό στοιχείο της ταυτότητας της Αθήνας, δίπλα στη γαστρονομία και την ιστορική της κληρονομιά.
διαβάστε ακόμα
- 10 Παραστάσεις που θα συζητηθούν τη σεζόν 2025–2026 01/10 | 07:33
- «Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Το φθινοπωρινό Φεστιβάλ της Νάξου επιστρέφει 30/09 | 06:21
- Εταιρία Ευβοϊκών Σπουδών: Διάλεξη από την Ιστορικό - Συγγραφέα Λένα Διβάνη στο Αλιβέρι 29/09 | 18:18
- Ολοκληρώθηκε το 4o Chios Festival - Από την Αρχαιότητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη 29/09 | 16:09
- Οι παραστάσεις που αρνούνται να κατέβουν 29/09 | 07:00
- Θα σπάσει το ρεκόρ η Φρίντα Κάλο; 28/09 | 06:58
- Η Βενετία υποδέχεται τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς 27/09 | 06:30
- Νύχτες Πρεμιέρας: όλες οι must-see ταινίες 26/09 | 06:39
- «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου» | Συνεργασία Δήμου Αθηναίων – Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν 23/09 | 16:24
- H Γεωργιάννα Χιλιαδάκη στο Tornos News: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός» 22/09 | 08:10
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς επηρεάζει ένα κυβερνητικό shutdown τον τουρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες; 01.10.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 2 Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN 01.10.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 3 Το Αιγαίο στο Art Explora Festival του Πειραιά 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 A.Φιορεντίνος | Ελλάδα πιο φιλική στους τουρίστες με επενδύσεις 380 εκατ. ευρώ σε υποδομές 01.10.2025 | ΕΟΤ
- 5 Μαρίνα Αλίμου: Ανοίγει ο δρόμος της ανάπλασης 100 εκατ. ευρώ για τον τουρισμό και το yachting 01.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Εκδήλωση | «Το μέλλον και το παρόν της κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο» 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Ρέθυμνο: Η Κρητική πόλη που σταμάτησε το χρόνο 01.10.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 8 Προβολή της Πάρου, της Σύρου και της Κιμώλου στην Ολλανδία 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Περίπτερα τουριστικής πληροφόρησης σε Αρχαία Κόρινθο, Σπάρτη και Ναύπλιο 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Δήμος Μαλεβιζίου: Aγορά για την αξιοποίηση ακινήτου που ήταν το 1900 ξενοδοχείο 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ