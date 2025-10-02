Cine Πολεμικό Μουσείο | Το 30% των θεατών είναι τουρίστες - Τι λέει ο υπεύθυνος του χώρου Τ. Τζαρίμας στο Τ.Ν.

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κουσουνή

Τα θερινά σινεμά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής καλοκαιρινής κουλτούρας, συνδυάζοντας τη νοσταλγία με τη σύγχρονη αστική διασκέδαση. Στο κέντρο της Αθήνας, το Cine Πολεμικό Μουσείο επιχειρεί να ανανεώσει την εμπειρία του θερινού κινηματογράφου, προσφέροντας στον επισκέπτη κάτι περισσότερο από μια απλή προβολή. Ο υπεύθυνος του χώρου, Τάσος Τζαρίμας, μιλά στο Tornos News για τη νέα ταυτότητα του θερινού σινεμά, την αυξημένη επισκεψιμότητα των ξένων επισκεπτών –που φέτος έφτασε το 30%– αλλά και τον ρόλο του ως εμπειρία που αξίζει να ενταχθεί στην τουριστική εικόνα της πόλης.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Τα θερινά σινεμά θεωρούνται καλοκαιρινή τελετουργία στην Ελλάδα. Ποια είναι η πραγματική τους αξία για τον επισκέπτη σήμερα, πέρα από την απλή προβολή μιας ταινίας;

Πολύ σωστά το θέσατε, είναι όντως μια καλοκαιρινή τελετουργία για μεγάλο μέρος του κόσμου. Το θερινό σινεμά είναι πάντα μια απολαυστική έξοδος για ζευγάρια, παρέες, οικογένειες αλλά και singles! Στο CINE Πολεμικό Μουσείο προσπαθούμε να δημιουργούμε μια διαφορετική οπτική του θερινού. Θέλουμε ο επισκέπτης να συνδυάζει την κινηματογραφική του εμπειρία με τον πολιτισμό και την κουλτούρα, απολαμβάνοντας έναν καλαίσθητο χώρο με προσεγμένες υπηρεσίες, ποιοτικό φαγητό και ποτό, άνεση και πολυτέλεια, ώστε η βραδιά του να μετατρέπεται σε καλοκαιρινό γεγονός.

Οι αυξήσεις στο εισιτήριο δημιουργούν τον κίνδυνο να αποξενώσουν μέρος του κοινού. Πιστεύετε ότι ο θερινός κινηματογράφος μπορεί να παραμείνει προσιτός χωρίς να χάσει την ποιότητά του;

Ναι, φυσικά πιστεύουμε ότι μπορεί το θερινό σινεμά να παραμείνει προσιτό, απλά χρειάζεται ισορροπία. Η ποιότητα δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή· συνδέεται με την ατμόσφαιρα, τη φροντίδα στον χώρο, την επιλογή των ταινιών και τις υπηρεσίες. Με προσεκτικό σχεδιασμό και πολλή δουλειά, πιστεύουμε πως η πολυτέλεια και η προσβασιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν.

Στην Αθήνα παρατηρείται αυξημένη επισκεψιμότητα στα θερινά τα τελευταία χρόνια. Θεωρείτε ότι αυτή η δυναμική σηματοδοτεί μια νέα τάση στην αστική καλοκαιρινή διασκέδαση;

Αυτή η τάση, θεωρούμε πως, δείχνει ότι οι πολίτες θέλουν να ζουν διαφορετικά το καλοκαίρι στην πόλη, αναζητώντας εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, διασκέδαση και ποιότητα. Δηλαδή ο θερινός κινηματογράφος δεν επιλέγεται μόνο για τη θέαση ταινιών, αλλά για την απόδραση από την καθημερινότητα, την έξοδο στην ύπαιθρο, τη συνάντηση με φίλους, την απόλαυση του καλοκαιρινού αέρα σε προσεγμένους χώρους. Το γεγονός αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ ευχάριστο για την κοινωνία και προσπαθούμε, μέσα από τη δουλειά μας, να το στηρίζουμε και να το αναδεικνύουμε.

Εξαιρετική εμπειρία για τους τουρίστες

Πολλοί ξένοι επισκέπτες ανακαλύπτουν τον θερινό κινηματογράφο ως μια μοναδική αθηναϊκή εμπειρία. Θα μπορούσε να αποτελέσει και κομμάτι της τουριστικής ταυτότητας της πόλης;

Αναμφίβολα. Έχουμε παρατηρήσει ότι όλο και πιο συχνά υποδεχόμαστε ξένους επισκέπτες στον χώρο μας, οι οποίοι σχολιάζουν πολύ θετικά την εμπειρία τους και τη θεωρούν κομμάτι της κουλτούρας της Ελλάδας. Ειδικά αυτή τη σεζόν που διανύουμε, μπορεί να αγγίξαμε σε κάποιες προβολές και 30% επισκεψιμότητας από τουρίστες. Κάλλιστα λοιπόν, με οργάνωση και συνεννόηση, μπορεί να γίνει ισχυρό στοιχείο της ταυτότητας της Αθήνας, δίπλα στη γαστρονομία και την ιστορική της κληρονομιά.



