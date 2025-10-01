10 Παραστάσεις που θα συζητηθούν τη σεζόν 2025–2026

Η σεζόν 2025–2026 φέρνει στη σκηνή 10 παραστάσεις που θα συζητηθούν, από τον γοητευτικό «Δράκουλα» και το συγκλονιστικό «Baby Reindeer», μέχρι κλασικά έργα όπως το «Τέλος του Παιχνιδιού», η νέα σεζόν ισορροπεί μεταξύ σύγχρονων θεμάτων και διαχρονικών ιστοριών. Αρωμα γυναίκας, έρωτας, επιθυμία, αγωνία, κοινωνικά αδιέξοδα και η ανάγκη για επαφή γίνονται οι πρωταγωνιστές μιας θεατρικής εμπειρίας που υπόσχεται ένταση, συγκίνηση και ανατροπές.

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

1. #Cancel | Από 3 Οκτωβρίου – Θέατρο Αθηνών

Σε ένα άδειο θέατρο, τρεις ηθοποιοί αναλαμβάνουν να αναδείξουν τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις που διαπερνούν τη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από έντονες συγκρούσεις, εύστοχο χιούμορ και συναισθηματική ένταση, το έργο εξετάζει τη σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών ιδεολογιών, φύλου και καταγωγής, προσφέροντας μια βαθιά ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις και την πολιτική ορθότητα. Ηθοποιοί: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ζιώγα

2. Άρωμα Γυναίκας | Από 3 Οκτωβρίου – Θέατρο Βρετανία

Μια συγκινητική θεατρική διασκευή της διάσημης ταινίας «Scent of a Woman» (1992), στην οποία πρωταγωνιστεί ο Αλ Πατσίνο. Ένα ταξίδι γεμάτο συγκινήσεις με κέντρο τον τυφλό πρώην αξιωματικό Φάουστο, ο οποίος, παρά την αναπηρία του, ζει με πάθος τη ζωή. Ηθοποιοί: Άκης Σακελλαρίου, Ξένια Καλογεροπούλου, Μαριάννα Πουρέγκα, Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης

3. Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame) | Από 13 Οκτωβρίου – Θέατρο Ιλίσια

Σκοτεινό και ταυτόχρονα κωμικό έργο που μας βάζει σε έναν ερειπωμένο κόσμο, όπου τέσσερις χαρακτήρες παλεύουν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις τους με λέξεις, σιωπές και μικρές πράξεις. Μια παράσταση για την ανθρώπινη αντοχή, την απομόνωση και την ελπίδα, με βαθιά ανθρωπιά. Ηθοποιοί: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου, Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου

4. Η Κόμισσα της Φάμπρικας | Από 16 Οκτωβρίου – Embassy Theater

Στην Αθήνα της δεκαετίας του ’60, λίγο μετά τα Ιουλιανά και πριν τη δικτατορία, η ιστορία μιας νεαρής μεγαλοαστής που ερωτεύεται έναν λαϊκό αστυνόμο ξεδιπλώνεται σαν κινηματογραφικό ταξίδι στον χρόνο. Οι δρόμοι της κοσμικής Αθήνας, γίνονται το σκηνικό για έναν έρωτα που αρνείται να υποταχθεί στις κοινωνικές αντιθέσεις. Το έργο των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη πρωτοανέβηκε το 1966 στο θέατρο Μινώα, γνώρισε τεράστια επιτυχία και τρία χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με την Άννα Φόνσου, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτιστική μνήμη. Ηθοποιοί: Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

4. Baby Reindeer (Μικρό Ταρανδάκι) | Από 20 Οκτωβρίου – Θέατρο Ιλίσια Βολωνάκης

Μια καθηλωτική θεατρική μεταφορά της αληθινής ιστορίας του Βρετανού κωμικού και σεναριογράφου Ρίτσαρντ Γκαν, ο οποίος υπήρξε θύμα εμμονής από μια γυναίκα για περισσότερα από πέντε χρόνια. Γνωστή ιστορία από τη σειρά του Netflix, μεταφέρεται ως μονόλογος στο σανίδι, με τον ταλαντούχο Δ. Πιφέα στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο. Ηθοποιός: Διονύσης Πιφέας, Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου

6. Hotel Amour | Από 20 Οκτωβρίου – Θέατρο Ακροπόλ

Το Hotel Amour είναι το νέο έργο των Γεράσιμου Ευαγγελάτου (κείμενο – στίχοι) και Θέμη Καραμουρατίδη (μουσική), μετά την επιτυχία της «Απλής Μετάβασης». Σ’ ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, τέσσερα ζευγάρια ανακαλύπτουν τις επιθυμίες τους και τα μυστικά τους. Η παράσταση συνδυάζει ζωντανή μουσική, χορογραφίες και εντυπωσιακά σκηνικά για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος και μυστήριο. Με φόντο μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται, το έργο θέτει το θεμελιώδες ερώτημα: τι είναι το σεξ και ποια βαθιά ανάγκη μας εξηγεί; Ηθοποιοί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Σκηνοθεσία: Σμαράγδα Καρύδη.

7. Dracula | Από 24 Οκτωβρίου – Θέατρο Πόρτα

Ο μύθος του Δράκουλα αναβιώνει μέσα από μια σύγχρονη θεατρική ανάγνωση που συνδέει ερωτισμό, εξουσία και παθιασμένες σχέσεις. Η παράσταση συνδυάζει ποίηση, σκληρή πραγματικότητα και υπαρξιακές αναζητήσεις, δημιουργώντας μια σκοτεινή και καθηλωτική ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση. Αποκαλύπτει τις σκοτεινές πλευρές των χαρακτήρων και τις εσωτερικές συγκρούσεις τους, μετατρέποντας την ιστορία σε μια σύγχρονη εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης.

Ηθοποιοί: Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση, Διασκευή – Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου

8. Misery | Από 27 Οκτωβρίου – Θέατρο Άνεσις

Βασισμένο ομώνυμο best-seller του Στίβεν Κινγκ και στην αξέχαστη κινηματογραφική του εκδοχή, το ψυχολογικό θρίλερ παρακολουθεί έναν διάσημο συγγραφέα που πέφτει στα χέρια μιας ακραίας θαυμάστριάς του. Με ποιους δαίμονες αναμετριέται ένας καλλιτέχνης; Ως που μπορεί να φτάσει η νοσηρή λατρεία της νούμερο ένα θαυμάστριάς του; Ηθοποιοί: Φιλαρέτη Κομνηνού, Αναστάσης Ροϊλός | Σκηνοθεσία: Έλενα Καρακούλη

9. Η Κουζίνα | Από 7 Νοεμβρίου – Θέατρο Κιβωτός

Το εμβληματικό έργο του Άρνολντ Γουέσκερ, «Η Κουζίνα», ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου. Γραμμένο το 1956 και παρουσιασμένο σε πάνω από 30 χώρες, το έργο φωτίζει το υπαρξιακό αδιέξοδο των ανθρώπων στην πίεση της εργασιακής πραγματικότητες. Μάγειρες από διαφορετικές χώρες παλεύουν στην κουζίνα, προσπαθώντας να βρουν χώρο για όνειρα, έρωτες και ζωή. Η παράσταση γίνεται έτσι μια δυναμική, μουσική και σαρκαστική αλληγορία για τη σύγχρονη καπιταλιστική «κουζίνα», όπου η πίεση για παραγωγικότητα απειλεί να αποκτηνώσει την ίδια την ύπαρξη. Ηθοποιοί: Μιχάλης Σαράντης και ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών, Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

10. Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης | Από 3 Δεκεμβρίου – Θέατρο Ήβη

Μια μια μουσικοθεατρική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Κρητικού λυράρη και τραγουδιστή. Μέσα από ανέκδοτα ντοκουμέντα, φωτογραφίες και ζωντανή μουσική, η παράσταση τιμά την κρητική παράδοση και ξεδιπλώνει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια, στην Κρήτη, έως τη θριαμβευτική του παρουσία στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70. Αφήγηση-Ερμηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη | Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης