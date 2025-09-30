«Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Το φθινοπωρινό Φεστιβάλ της Νάξου επιστρέφει

Με σπουδαίους δημιουργούς και σεφ, ανάμεσά τους ο βραβευμένος με αστέρι Michelin Λούκα Πισκάτσι η Νάξος από 1-3 Οκτώβρη στήνει μια γιορτή που ενώνει μουσική, γαστρονομία και τοπική παράδοση

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Αρχές Οκτώβρη στη Νάξο και διαπιστώνεις ότι η σεζόν δεν τελειώνει με το πρώτο κουδούνι. Τα σοκάκια κρατούν ρυθμό, οι παραλίες αδειάζουν, τα μονοπάτια γεμίζουν ταξιδιώτες που χαίρονται τις χάρες του νησιού πιο αθόρυβα, πιο αυθεντικά, χωρίς τον συνωστισμό του Αυγούστου. Είναι η περίοδος που το slow travel βρίσκει νόημα: ο χρόνος απλώνεται, οι εμπειρίες αποκτούν βάθος και η Νάξος, ως νησί που δε ζει μόνο για το καλοκαίρι, δείχνει τον πιο αυθεντικό της χαρακτήρα της.

Σε αυτό το φθινοπωρινό σκηνικό επιστρέφει, για τέταρτη χρονιά, το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά», ένας θεσμός που κάθε χρόνο δυναμώνει. Μουσική, γαστρονομία, ιστορίες και άνθρωποι συναντιούνται για να αφηγηθούν την ταυτότητα του νησιού με σύγχρονο βλέμμα.

Από τον Νοέμβριο του 2024, γαστρονομικός πρεσβευτής του φεστιβάλ είναι ο βραβευμένος με αστέρι Michelin Λούκα Πισκάτσι, ο οποίος φέτος καλεί στη Νάξο τους Giacomo Tranquilli (Executive Head Chef Four Seasons London Bridge & Private Club Latour London) και Andrea Mura (Executive Pastry Chef, Four Seasons London Bridge). Μαζί με ντόπιους σεφ και παραγωγούς, στήνουν έναν δημιουργικό διάλογο Νάξου–Ιταλίας: τα προϊόντα του νησιού ξαναδιαβάζονται μέσα από ιταλικές τεχνικές και ιδέες, κι επιστρέφουν στο τραπέζι ως νέες, οικείες, και ταυτόχρονα, απρόσμενες γεύσεις.

Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου με ένα πρωινό masterclass μαγειρικής για τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νάξου. Το απόγευμα, η παραλία γίνεται σκηνή για ένα χαλαρό γαστρονομικό δρώμενο με ιταλικό χαρακτήρα: κοκτέιλ, finger food με τοπικά υλικά και την παραδοσιακή ρωμαϊκή ψαρόσουπα Cacciuoco, μια γευστική γέφυρα που ενώνει Αιγαίο και Τίβερη.

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, οι Ιταλοί σεφ συναντούν τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου και μαζί θα φτιάξουν cannoli «α λα Νάξος». Κι όταν πέσει ο ήλιος, στο ειδυλλιακό κτήμα Κάμπωνες, κάτω από τις ελιές, ο Μανώλης Μητσιάς με τον Αχιλλέα Γουάστορ (πιάνο) και τον Ηρακλή Ζάκα (μπουζούκι) θα δώσουν μια μοναδική συναυλία.

Η γιορτή κορυφώνεται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στον ιστορικό νερόμυλο Δρύλλη ( χτισμένο το 1850) στην Ποταμιά. Ένα σημείο του νησιού που μοιάζει με ζωντανό μουσείο, περικυκλωμένο από περιβόλια και ρυάκια. Εκεί, σε στρογγυλή τράπεζα, οι φιλοξενούμενοι σεφ συνομιλούν με ντόπιους μάγειρες και παραγωγούς θα ανταλλάξουν ιδέες, τεχνικές, συνταγές, και κυρίως προοπτικές για το πώς ένα νησί μπορεί να εξελίσσει την κουζίνα του χωρίς να χάνει την ψυχή του. Τις εκδηλώσεις παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου.

Πίσω από τον θεσμό βρίσκεται η εμπνεύστρια Μαρία Πολυκρέτη και ο πολιτιστικός φορέας «Πολυκρίτη», που το 2022 ξεκίνησαν με μία μουσική βραδιά κάτω από τις ελιές και σήμερα υπογράφουν ένα τετραήμερο που επιμηκύνει τη σεζόν, στηρίζει την τοπική παραγωγή και καλεί τον επισκέπτη να ζήσει τη Νάξο στο φυσικό της ρυθμό.