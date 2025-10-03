Οι διμερείς τουριστικές σχέσεις Ελλάδας - Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Σημαντικό κεφάλαιο στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, μπορεί να αποτελέσει ο τουρισμός.

Η Ελλάδα, φαίνεται να αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους Βόσνιους, με τις ετήσιες ροές από Βοσνία προς Ελλάδα να σημειώνουν σταθερά αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 2019 υπήρξε εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό (35,8% αύξηση των ροών από Βοσνία) με το σύνολο των αφίξεων από ΒκΕ προς Ελλάδα να αγγίζει τις 70 χιλ. σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Η ΒκΕ και κυρίως το Σεράγεβο, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για χειμερινό τουρισμό, δεδομένου ότι πλησίον της πόλης λειτουργούν δύο χιονοδρομικά κέντρα Ολυμπιακών προδιαγραφών, στα οποία τελέστηκαν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1984.

Για την προσέλκυση υψηλότερων τουριστικών ροών από ΒκΕ προς Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ρόλο η ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Εστίασης “SARAJEVO TOURISM FESTIVAL”. Η εν λόγω τουριστική έκθεση συγκεντρώνει Οργανισμούς και Φορείς Τουρισμού της χώρας και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, τουριστικά πρακτορεία της χώρας και του εξωτερικού, εκπροσώπους ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, ιδιοκτήτες και διαχειριστές εστιατορίων, κέντρων αναψυχής και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, στην Έκθεση συμμετέχουν και την επισκέπτονται επενδυτές, παραγωγοί και έμποροι προμήθειας και εξοπλισμού ξενοδοχείων και εστιατορίων, καθώς και πάροχοι - αποδέκτες τουριστικών υπηρεσιών. Η χώρα μας δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στην εν λόγω έκθεση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μεταξύ των ετών 2014- 2019 ο συνολικός αριθμός τουριστών από Βοσνία προς Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 218%. Στη συνέχεια μειώθηκε το τουριστικό ρεύμα λόγω της πανδημίας ενώ το 2024 οι αφίξεις από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη έφθασαν σε 30.100. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν εκτιμήσεις, με βάση στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Τουρισμού της ΒκΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας, οι τουριστικές ροές από Ελλάδα προς ΒκΕ σημειώνουν γενικά ανοδική τάση. Το 2021, τη χώρα επισκέφθηκαν 1.509 Έλληνες τουρίστες και σημειώθηκαν 3.732 διανυκτερεύσεις. Το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά 214,4% στην έλευση Ελλήνων τουριστών στην ΒκΕ (4.953) και 171,2% αύξηση στις διανυκτερεύσεις τους (10.336 διανυκτερεύσεις). Το 2023, επισκέφθηκαν την ΒκΕ 6.715 Έλληνες (αύξηση 35,6% σε σύγκριση με το 2022) με 14.115 διανυκτερεύσεις (αύξηση 36,55%).

Για το 2023, την ΒκΕ επισκέφθηκαν συνολικά 1,73 εκ. τουρίστες (17,3% αύξηση σε σχέση με το 2022), με 3,64 εκ. διανυκτερεύσεις (αύξηση 13,2%). Περίπου 1,18 εκ. ήταν τουρίστες από το εξωτερικό και 550 χιλ. από το εσωτερικό της χώρας. Τις περισσότερες διανυκτερεύσεις από το εξωτερικό πραγματοποίησαν οι Κροάτες (14,9%), οι Σέρβοι 12,4%),οι Τούρκοι (8%), οι Σλοβένοι (6,8%), οι Σαουδάραβες (5,0%), οι Γερμανοί (4,8%) και ακολουθούν τουρίστες από τις ΗΠΑ (3,3%) και από τα ΗΑΕ (3,1%). Οι διανυκτερεύσεις του εσωτερικού τουρισμού καταλαμβάνουν ποσοστό 31,7% των συνολικών διανυκτερεύσεων.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Σεράγεβο.














