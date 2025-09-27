ΣΥΡΙΖΑ | Οι Κυκλάδες είναι Πατρίδα, όχι προϊόν – Αλλαγή μοντέλου, σεβασμός στη φέρουσα ικανότητα
27 Sep 2025, 12:02 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κυκλάδων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κρίση που βιώνουν τα νησιά, λόγω της έλλειψης σχεδιασμού και της άρνησης της κυβέρνησης να αναγνωρίσει τα όρια της φέρουσας ικανότητας κάθε νησιού, όπως υπογραμμίζει.
Αναφέρει στη συνέχεια η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κυκλάδων:
"...Το τρέχον μοντέλο οδηγεί σε υπερφόρτωση, ωφελώντας τα μεγάλα συμφέροντα και αφήνοντας τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίζουν μόνες τους προβλήματα υποδομών,και περιβαλλοντικής πίεσης.
Παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγής, βασισμένο σε τρεις κύριους άξονες:
- Σεβασμός στη Φέρουσα Ικανότητα κάθε νησιού.
- Μετάβαση από την ποσότητα στην ποιότητα με θεματικό τουρισμό.
- Επέκταση της τουριστικής περιόδου για αποκέντρωση της πίεσης.
Το σχέδιό μας περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές για τις υποδομές, τη στήριξη των ΜμΕ, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Οι Κυκλάδες είναι Πατρίδα, όχι προϊόν. Διεκδικούμε ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον, όπου ο τουρισμός θα υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών".
