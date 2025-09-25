Μάνος Κόνσολας: «Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών»
25 Sep 2025, 15:27 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο 11ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΜΕΚΔΕ-ΕΜΠ), που θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, θα συμμετέχει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Μάνος Κόνσολας.
Το Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα της Δ.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, έχει ως θέμα: «Θέσεις, έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών», το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Κόνσολας, με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών και της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Βουλής, θα εστιάσει στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές με στόχο την υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών και την ενίσχυση της ζωής στις τοπικές κοινωνίες.
