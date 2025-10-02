Ανεβαίνει η εμπιστοσύνη των Βρετανών για ταξίδια στο εξωτερικό – Πρωταγωνιστούν οι νεότερες ηλικίες

Ανοδικά κινείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εμπιστοσύνη των Βρετανών ταξιδιωτών να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Travel Confidence Index της Abta.

Ο δείκτης για το 2025 ανήλθε στις 53 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση έξι μονάδων σε σχέση με το 2024 και 12 μονάδων σε σύγκριση με το 2023, όταν και ξεκίνησε η μέτρηση. Η βελτίωση αντανακλά τόσο τη μείωση όσων δηλώνουν χαμηλή εμπιστοσύνη όσο και την άνοδο των πλέον αισιόδοξων ταξιδιωτών.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα για όσους ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα ή μέσω ταξιδιωτικών επαγγελματιών: οι πρώτοι κατέγραψαν 80 μονάδες και οι δεύτεροι 78, τα υψηλότερα ποσοστά από τότε που ξεκίνησε η έρευνα.

Οι νέοι πιο σίγουροι για ταξίδια

Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι νεότερες ηλικίες. Οι 18-24 ετών ανέβηκαν από τις 48 στις 57 μονάδες, ενώ οι 25-34 ετών εκτοξεύτηκαν από τις 60 στις 79. Οι τελευταίοι, μαζί με τους 35-44 ετών (64 μονάδες), αναδείχθηκαν οι πιο αισιόδοξοι ταξιδιώτες, πιθανώς λόγω λιγότερων οικονομικών δεσμεύσεων. Ανοδικά κινήθηκε και η εμπιστοσύνη των οικογενειών, από τις 62 στις 71 μονάδες.

Αντίθετα, οι ηλικιακές ομάδες 45-54 και 55-64 ετών εμφάνισαν μικρή πτώση, με την Abta να αποδίδει το γεγονός στις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι ταξιδιώτες άνω των 65 ετών παραμένουν οι λιγότερο αισιόδοξοι (33 μονάδες), αν και η επίδοσή τους είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι.

Τι ζητούν οι ταξιδιώτες για μεγαλύτερη σιγουριά

Η έρευνα δείχνει ότι το σημαντικότερο στοιχείο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης είναι η ασφάλεια στα ταξιδιωτικά έγγραφα (68%), ενώ ακολουθούν η διασφάλιση επιστροφής σε περίπτωση χρεοκοπίας της εταιρείας (56%), η ξεκάθαρη ενημέρωση για το συνολικό κόστος (54%) και η ύπαρξη ταξιδιωτικής ασφάλισης (53%).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Abta, Mark Tanzer, δήλωσε:

«Η αποστολή μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να ταξιδεύουν με εμπιστοσύνη. Το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη συνεχίζει την ανοδική της πορεία δείχνει πως η βιομηχανία κάνει τα σωστά βήματα για να καθησυχάζει τους ταξιδιώτες».

Οι Gen Z έτοιμοι για περισσότερα και ακριβότερα ταξίδια

Παράλληλη έρευνα της MMGY δείχνει ότι η Γενιά Ζ σχεδιάζει να ξοδέψει τα περισσότερα σε διεθνή ταξίδια τους επόμενους 12 μήνες και να πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο 3,4 διακοπές τα επόμενα δύο χρόνια. Σχεδόν οι μισοί (45%) ενδιαφέρονται για οργανωμένες ομαδικές εκδρομές.

Οι Βρετανοί συνολικά προβλέπεται να δαπανήσουν περί τα £5.740 ($7.689) ανά άτομο τον επόμενο χρόνο, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Ο αθλητικός τουρισμός στο προσκήνιο

Η έρευνα καταγράφει επίσης ισχυρή πρόθεση για ταξίδια ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026: το 24% των Ευρωπαίων και σχεδόν οι μισοί Gen Z (49%) σχεδιάζουν ταξίδι στις ΗΠΑ, το Μεξικό ή τον Καναδά με κύριο κίνητρο τη διοργάνωση. Οι Βρετανοί φιλοδοξούν να ξοδέψουν τα περισσότερα –κατά μέσο όρο $8.275 ανά ταξίδι– επιβεβαιώνοντας τον αθλητικό τουρισμό ως ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τις χώρες-οικοδεσπότες.