Πώς επηρεάζει ένα κυβερνητικό shutdown τον τουρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Το ομοσπονδιακό κυβερνητικό shutdown που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (1 Οκτωβρίου) προκαλεί έντονες ανησυχίες στον τουριστικό κλάδο των ΗΠΑ, καθώς η αδυναμία χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στις αερομεταφορές και στη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.

Σύμφωνα με το CBS News, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, ωστόσο μια παρατεταμένη παράλυση του κράτους θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες αναταράξεις για τους ταξιδιώτες και σε οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις.

Τι σημαίνει για τα αεροδρόμια

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) κατατάσσουν τους περισσότερους εργαζομένους τους ως «ουσιώδεις» (essential). Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι υπεύθυνοι ασφάλειας, οι ομοσπονδιακοί αερομαρσαλ και άλλοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά – αλλά χωρίς να πληρώνονται, έως ότου εγκριθεί νέος προϋπολογισμός.

Όπως δήλωσε στο CBS ο Caleb Harmon-Marshall, πρώην υπάλληλος της TSA, «οι αξιωματικοί αναμένεται να συνεχίσουν να εμφανίζονται στη δουλειά. Ωστόσο, αν ένα shutdown ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες, τότε οι εργαζόμενοι πανικοβάλλονται, αρχίζουν να δηλώνουν άρρωστοι ή ακόμα και να αναζητούν νέες δουλειές».

Κατά το shutdown του 2018-2019, που διήρκεσε 34 ημέρες, περίπου το 10% των εργαζομένων της TSA απουσίασε με άδεια ασθενείας, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στους ελέγχους ασφαλείας στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας.

Οικονομικό πλήγμα για τον τουρισμό

Η U.S. Travel Association προειδοποιεί ότι κάθε εβδομάδα κυβερνητικής παράλυσης μπορεί να κοστίζει 1 δισ. δολάρια στην αμερικανική οικονομία, πλήττοντας τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

«Ένα shutdown επιδεινώνει τις ελλείψεις προσωπικού στους αξιωματικούς της TSA και στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, απειλώντας με μεγαλύτερες ουρές, καθυστερήσεις πτήσεων και ακυρώσεις», αναφέρει η Ένωση σε επιστολή της προς το Κογκρέσο. Παράλληλα, «παγώνει» η πρόσληψη και εκπαίδευση νέων ελεγκτών, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ ήδη αντιμετωπίζουν έλλειψη άνω των 2.800 ατόμων.

Τι ισχύει για τρένα και διαβατήρια

Η σιδηροδρομική συγκοινωνία δεν αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα, καθώς η Amtrak διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει τη λειτουργία της, ακόμα και χωρίς νέα κρατική χρηματοδότηση για το προσεχές διάστημα.

Οι υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων θεωρούνται επίσης «ουσιώδεις» και αναμένεται να παραμείνουν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του shutdown.

Ένα στοίχημα για τη βιωσιμότητα του τουρισμού

Αν και οι πρώτες ώρες της κρίσης δεν έχουν φέρει σοβαρές δυσλειτουργίες, οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα, αν το πολιτικό αδιέξοδο παραταθεί. Οι επιβάτες τότε θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες ουρές στους ελέγχους ασφαλείας, καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ ολόκληρος ο τουριστικός κλάδος των ΗΠΑ θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα νέο ισχυρό πλήγμα.













