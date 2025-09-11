Τα ταξίδια και οι διακοπές σημαντικότερα από ποτέ για τους Γερμανούς

Νέα μεγάλη έρευνα καταναλωτικών τάσεων στη Γερμανία αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή μετατόπιση: εάν οι Γερμανοί είχαν επιπλέον χρήματα, σχεδόν οι μισοί (45%) δηλώνουν ότι θα τα επένδυαν σε ταξίδια και εμπειρίες διακοπών. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με το 2010 (38%), δείχνοντας ότι η ανάγκη για εμπειρίες και απόδραση γίνεται ολοένα πιο ισχυρή.

Στην έρευνα που διενήργησε το Γερμανικό Ίδρυμα Μελλοντικών Ζητημάτων, εντοπίζεται ακόμη ότι η γαστρονομία παραμένει η πρώτη επιλογή δαπανών (σχεδόν 50%), έχοντας καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με το 2010, όταν μόλις 29% δήλωσε ότι θα επένδυε τα επιπλέον εισοδήματα για φαγητό και ποτό.

Η εξέλιξη στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αφού το ποσοστό εκείνων που θα επένδυαν τα επιπλέον εισοδήματα για αυτό το σκοπό έχει τριπλασιαστεί (από 9% σε 31%).

Σταθερά ψηλά στις προτεραιότητες των Γερμανών τα ταξίδια

Το ταξίδι κερδίζει διαρκώς έδαφος ως μέσο χαλάρωσης, αυτοπραγμάτωσης και διεύρυνσης οριζόντων. Οι Γερμανοί φαίνεται να δίνουν πλέον μεγαλύτερη αξία στις στιγμές και όχι στα αντικείμενα, με τα παραδοσιακά καταναλωτικά αγαθά – όπως έπιπλα, διακόσμηση και μόδα – να υποχωρούν σε ελκυστικότητα.

Η στροφή αυτή εξηγείται από πολλούς παράγοντες:

Αναζήτηση εμπειριών με νόημα . Τα ταξίδια θεωρούνται πηγή έμπνευσης και ψυχικής ανάτασης, ιδιαίτερα μετά από χρόνια αβεβαιότητας και γεωπολιτικών κρίσεων.

. Τα ταξίδια θεωρούνται πηγή έμπνευσης και ψυχικής ανάτασης, ιδιαίτερα μετά από χρόνια αβεβαιότητας και γεωπολιτικών κρίσεων. Ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη . Ο ελεύθερος χρόνος, τα χόμπι και οι δημιουργικές δραστηριότητες αυξάνουν τη σημασία τους, καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν στιγμές χαλάρωσης και αυτοέκφρασης.

. Ο ελεύθερος χρόνος, τα χόμπι και οι δημιουργικές δραστηριότητες αυξάνουν τη σημασία τους, καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν στιγμές χαλάρωσης και αυτοέκφρασης. Αίσθημα ασφάλειας . Παρά την αγάπη για ταξίδια, η οικονομική αποταμίευση ενισχύεται (από 9% το 2010 σε 31% σήμερα), αντανακλώντας ανησυχίες για το μέλλον.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι η τάση αυτή θα ενισχυθεί: οι πολίτες θα επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε εμπειρίες που αγγίζουν το συναίσθημα, χαρίζουν αναμνήσεις και συμβάλλουν σε έναν πιο ισορροπημένο και ποιοτικό τρόπο ζωής.

Για την Ελλάδα –παραδοσιακό αγαπημένο προορισμό των Γερμανών– το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ζήτηση για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, γαστρονομικές απολαύσεις και βιώσιμες διακοπές αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια.