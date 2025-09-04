Γαλλικός τουρισμός: Η Ελλάδα στο top5 των προορισμών διακοπών τον Αύγουστο

Στην πρώτη πεντάδα των δημοφιλέστερων προορισμών διακοπών των Γάλλων ταξιδιωτών τον Αύγουστο συγκαταλέγεται η Ελλάδα, μαζί με τη μητροπολιτική Γαλλία, την Ισπανία, την Τυνησία και το Μαρόκο.

Αυτό προκύπτει από το μηνιαίο βαρόμετρο προορισμών, Orchestra Barometer, το οποίο δημοσιεύει η ταξιδιωτική πλατφόρμα Orchestra for L’Echo touristique και αντιπροσωπεύει την εικόνα πωλήσεων των τουρ οπερέιτορ που πραγματοποιούνται σε Γαλλικά παραδοσιακά και online ταξιδιωτικά γραφεία.

Οι ταξιδιωτικές πωλήσεις από όλους τους προορισμούς συνδυαστικά, παρουσίασαν μείωση 5,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, μετά από μείωση 8% που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο. Πρόκειται για σημαντική πτώση της δραστηριότητας στον οργανωμένο τουρισμό της Γαλλίας, η οποία όμως είναι αρκετά συγκρατημένη σε σύγκριση με την πτώση του Ιουνίου (-16,7%) η οποία οφειλόταν στις επιπτώσεις της αστάθειας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ειδικότερα, η χώρα μας ήταν ο τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός του εξωτερικού για τον Αύγουστο αλλά η ζήτηση ακολούθησε την γενικότερη πτωτική τάση με μείωση των πωλήσεων για οργανωμένες διακοπές -4,6% και με μείωση της μέσης δαπάνης ανά κράτηση κατά 3,7%.

Σε επίπεδο άλλων χωρών, τον Αύγουστο του 2025 καταγράφεται μείωση πωλήσεων 6,8% και -1,6% της μέσης δαπάνης ανά κράτηση για την Ισπανία (1η θέση στους διεθνείς προορισμούς), μείωση 10,8% και -1,3% αντίστοιχα για την Τυνησία (2η θέση) και μείωση 1,8% και +5,6% αντίστοιχα για το Μαρόκο (4η θέση).

Αντίθετα, η Αίγυπτος σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 26,3% σε ετήσια βάση και βρέθηκε στην 5η θέση των δημοφιλέστερων διεθνών προορισμών των Γάλλων. Η μέση δαπάνη ανά κράτηση παρουσίασε όμως μείωση 8,6%. Ακολούθησε η Ιταλία που σημείωσε αύξηση της ζήτησης κατά 9% και αύξηση της μέσης δαπάνης ανά κράτηση κατά 2,6%.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η αγορά παραμένει στάσιμη (–17%), παρόλο που η μέση δαπάνη ανά κράτηση μειώθηκε μόνο κατά 5%.

Παρά τις καλές ενδείξεις στις κρατήσεις για αεροπορικά εισιτήρια χωρίς πακέτο τον Αύγουστο, σύμφωνα με το βαρόμετρο η εικόνα για τις ΗΠΑ παραμένει προβληματική. Οι τάσεις που θα καταγραφούν τον Σεπτέμβριο θα δείξουν αν όντως ο «παράγοντας Τραμπ» λειτουργεί αποτρεπτικά για τους Γάλλους ταξιδιώτες ή αν πρόκειται για παροδικό φαινόμενο.