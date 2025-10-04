Το καλοκαίρι φεύγει. Η μαγεία της Ελλάδας παραμένει

Ο γερμανικός Τύπος αναδεικνύει την Ελλάδα ως (και) φθινοπωρινό προορισμό. Το ZDF αφιερώνει ρεπορτάζ στο νησί της Τήλου, ως «zero waste» πρότυπο. Διαβάστε το θέμα της DW....

Το ρεπορτάζ του γερμανικού δικτύου ZDF επικεντρώνεται στο πρωτοποριακό παράδειγμα της Τήλου, η οποία έχει καταφέρει να εφαρμόσει ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, φτάνοντας στο σημείο να θεωρείται πλέον «νησί μηδενικών αποβλήτων».

Το εξάλεπτο βίντεο-ρεπορτάζ περιγράφει την καθημερινότητα των κατοίκων του μικρού νησιού, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανακύκλωσης μέσω οργανωμένης διαλογής απορριμμάτων και ψηφιακής καταγραφής (μέσω QR-Code), καθώς και τη λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας ανακύκλωσης που έχει αντικαταστήσει την παλιά χωματερή.

Τήλος- φωτό: discovergreece.com

Όταν οι πολίτες αλλάζουν νοοτροπία

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, η επιτυχία του εγχειρήματος αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αποφασιστική παρουσία της δημάρχου της Τήλου, Μαρίας Καμμά-Αλιφέρη, η οποία κατάφερε να εμπνεύσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πιο οικολογικές πρακτικές. Οικολογική συνείδηση, σεβασμός στο περιβάλλον και συλλογική δράση εμφανίζονται ως τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας του ελληνικού νησιού.

Το ρεπορτάζ φέρνει στο προσκήνιο προσωπικές αφηγήσεις, όπως αυτή ενός τοπικού ιδιοκτήτη ταβέρνας, που αποδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο οικολογική, αλλά και οικονομικά συμφέρουσα, καθώς η βελτιωμένη εικόνα του νησιού έχει ενισχύσει και τον τουρισμό.

Η Τήλος ως πρότυπο

Η περίπτωση της Τήλου αναδεικνύεται ως μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως υποστηρίζεται από τεχνικούς υπευθύνους του προγράμματος, ενώ η επιτυχία του έχει ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα από το Άμπου Ντάμπι.

Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να αναγνωρίζει πλέον τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών και στηρίζει οικονομικά την Τήλο, με στόχο την επέκταση του μοντέλου και σε άλλα νησιά, ως απάντηση στα χρόνια προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων σε πολλά μέρη της χώρας, αναφέρει το γερμανικό δίκτυο.

Κεφαλονιά- discovergreece.com

Η Ελλάδα ως φθινοπωρινός προορισμός

Μέσα από τον ταξιδιωτικό οδηγό «Ταξιδιωτική πρόταση: Ιόνια Νησιά και Αθήνα» του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου SWR, προτείνονται προορισμοί όπως η Κεφαλονιά και η Λευκάδα, που συνδυάζουν φυσική ομορφιά με αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Η Αθήνα με τη μοναδική της ενέργεια, παραμένει πάντα επίκαιρη, σημειώνει το SWR.

«Tο φθινόπωρο η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα όμορφη γιατί δεν κάνει πια τόση ζέστη και μπορεί κανείς να απολαύσει ό,τι προσφέρει η χώρα: πόλεις με πλούσια ιστορία, υπέροχα τοπία για πεζοπορία και μαγευτικές παραλίες.»

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης- Πηγή: discovergreece.com

Ελληνικό φθινόπωρο «χωρίς τουριστική φρενίτιδα»

H Süddeutsche Zeitung (SZ) ασχολείται επίσης με την Ελλάδα ως φθινοπωρινό προορισμό και επισημαίνει πως η Ελλάδα βιώνει τώρα «μια καλή στιγμή για επίσκεψη χωρίς τουριστική φρενίτιδα», καθώς η καλοκαιρινή ζέστη έχει υποχωρήσει και οι παραλίες, τα ταβερνάκια και οι ξενώνες ανήκουν κυρίως στους ντόπιους.

Ο φθινοπωρινός τουρισμός έχει μια «ξεχωριστή γοητεία», με πιο ήπιο κλίμα, άδειους αρχαιολογικούς χώρους, ζεστή θάλασσα και πλούσια πολιτιστικά δρώμενα. Το ρεπορτάζ τονίζει πως η χώρα παρά την αύξηση των επισκεπτών (11,7 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2025), αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: οι καταστροφικές πυρκαγιές και η «ισχυρή ή ακραία ξηρασία» οδηγούν σε αυστηρούς περιορισμούς και φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση.

Το άρθρο αναφέρεται επίσης στις δηλώσεις του καθηγητή Ιωάννη Σπιλάνη, ο οποίος επισημαίνει την «ανεξέλεγκτη, χωρίς σχεδιασμό δόμηση» και καλεί τους επισκέπτες σε μια πιο υπεύθυνη χρήση του νερού. Παράλληλα, η SZ αναφέρεται και στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία προωθεί μέτρα για τον περιορισμό του μαζικού τουρισμού, όπως το όριο των 8.000 επισκεπτών την ημέρα στη Σαντορίνη καθώς και «εισφορές κρουαζιέρας».

Ο στόχος σύμφωνα με την υπουργό τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι η «διασπορά των επισκεπτών σε όλη τη χώρα και όλο το χρόνο», Η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει προορισμός 12μηνης τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας τους ορεινούς και εναλλακτικούς προορισμούς και προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικότητα και ηρεμία. Όπως καταλήγει η SZ, «το σχέδιο μπορεί να πετύχει.»

Πηγή: DW - Σοφία Κλεφτάκη